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南美最致命火災！智利野火增至112死、史上最慘 全國進緊急狀態

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
智利中部爆發森林野火持續延燒，截至目前已經有112人喪生、數百人下落不明，是智利史上最致命野火火災。法新社
智利中部爆發森林野火持續延燒，截至目前已經有112人喪生、數百人下落不明，是智利史上最致命野火火災。法新社

路透和英國廣播公司（BBC）報導，智利中部爆發森林野火持續延燒，截至目前已經有112人喪生、數百人下落不明，是智利史上最致命野火火災，總統柏瑞克（Gabriel Boric）4日宣布進入緊急狀態，矢言動用必要資源應對災情，同時要國民做好面臨「重大悲劇」的心理準備。

智利中部地區2日遭森林野火侵襲，位於首都聖地牙哥以西約116公里的沿海觀光勝地瓦爾帕萊索（Valparaiso）及維涅馬爾（Vina del Mar）正值夏季旅遊高峰期，但外圍地區卻遭野火威脅，淪為重災區。兩處城市包含城郊約有100多萬人口。

荷蘭BNO報導更稱，死亡人數已突破南美洲火災的歷史紀錄。

從路透無人機畫面可見，維涅馬爾整個街區付之一炬，居民在被燒毀的廢墟中尋找物品，街道上隨處可見被燒得面目全非的汽車。

智利當局已針對重災區域實施晚間9點宵禁，並派遣軍隊協助消防單位救火，同時出動直升機在空中灑水以阻止火勢蔓延。

智利相關部門表示，約有3,000到6,000棟住宅受到火災影響。

柏瑞克4日稍早宣布從5日開始舉行為期兩天的全國哀悼，同時要國民做好收到更多噩耗的心理準備，「我們正面臨一場重大悲劇」。

夏季野火在智利並不少見，但是殺傷力十足，是智利自2010年強震造成500人罹難後最嚴重的國家災難。

智利 火災

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