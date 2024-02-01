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JAXA培訓畫面曝光 日本新太空人最快年底獲認定

中央社／ 東京1日綜合外電報導

=@R日本@=a href='/search/tagging/2/宇宙' rel='宇宙' data-rel='/2/217690' class='tag'>宇宙航空研究開發機構首度釋出畫面，公開1年前通過太空人招考的諏訪理與米田亞優接受體能等基礎訓練的情形。兩人最快今年成為合格太空人，也透露錄取這1年來的心情。

日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）於2023年時隔14年招考太空人，同年2月由目前47歲的諏訪理與28歲米田亞優（音譯）從逾4000人中脫穎而出，通過招考。

兩人有可能透過美國主導的載人重返月球計畫「阿提米絲」（Artemis），成為日本頭兩位登陸月球表面的太空人，並正在接受為期約2年的太空人基礎訓練計畫，其中包含英文、俄文的語言課程、操作小型飛機等。

他們最快預計2024年11月左右可正式獲認定為合格太空人。

JAXA昨天公布兩人在茨城縣的筑波太空中心內，進行深蹲、舉槓鈴等體能訓練的畫面。

米田在訓練結束後受訪表示，「每當穿上寫著自己名字的藍色（JAXA）制服，就會把身體挺直」，同時表示會持續全力以赴參加培訓。

而諏訪也發表感想稱「訓練包含科學、工學、醫學等領域，所有的講師都很熱情，相當有趣」。關於日本小型無人月球探測器SLIM於1月以非預定的姿勢登陸月球，他幽默地說「若我在那個地方的話，就可以幫忙調整（探測器）的姿勢」。

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