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法農民巴黎抗議 牽引機堵路

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
法國憲兵隊裝甲車一月卅一日在巴黎附近的高速公路與抗議農民的牽引機車隊對峙。（路透）
法國憲兵隊裝甲車一月卅一日在巴黎附近的高速公路與抗議農民的牽引機車隊對峙。（路透）

法國抗議農民連續第三天封鎖巴黎周圍的高速公路，牽引機車隊一月卅一日持續駛向巴黎。儘管馬克宏政府提出讓步，但農民工會不為所動，鼓勵會員奮戰到底，爭取更高的收入、更少的法規、保護產品免受國外競爭。

法國農民抗議與抱怨的問題很多，包括成本上升、減少碳排放目標、燃料價格、通貨膨脹、法規繁瑣和烏克蘭穀物進口等，抗議對上任不過三周的新總理艾塔爾形成嚴重危機。

約一千名農民和數百台車輛連續三天封鎖通往巴黎的主要道路，部分農民待在牽引機過夜。當局指出，各地當晚仍有一百二十個路障，超過一萬二千名農民和六千輛牽引機。

政府已警告農民，遠離大城市以及巴黎重要食品配送樞紐杭吉斯批發市場。內政部長達馬南下令警方謹慎處理，也指員警隨時準備保衛戰略要地，「他們不能攻擊警察，不能進入巴黎機場或市中心」。

儘管官方發出警告，自西南部出發的牽引機車隊三十一日繼續開往杭吉斯批發市場。警方以「干擾交通」名義，逮捕了十八人。配備裝甲車的警務部隊已沿著通往杭吉斯市場的高速公路部署，並設立檢查站。

雖然艾塔爾總理與財政部長勒麥爾都讓步，但農民表示，根據歐盟共同農業政策的更高付款保證在內的承諾遠遠不夠，來自東部阿爾薩斯埃貝爾桑的農人特勞說，「這些措施有些將耗時三至四年，我親眼看到才會信」。

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