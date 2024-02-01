法農民巴黎抗議 牽引機堵路

法國抗議農民連續第三天封鎖巴黎周圍的高速公路，牽引機車隊一月卅一日持續駛向巴黎。儘管馬克宏政府提出讓步，但農民工會不為所動，鼓勵會員奮戰到底，爭取更高的收入、更少的法規、保護產品免受國外競爭。

法國農民抗議與抱怨的問題很多，包括成本上升、減少碳排放目標、燃料價格、通貨膨脹、法規繁瑣和烏克蘭穀物進口等，抗議對上任不過三周的新總理艾塔爾形成嚴重危機。

約一千名農民和數百台車輛連續三天封鎖通往巴黎的主要道路，部分農民待在牽引機過夜。當局指出，各地當晚仍有一百二十個路障，超過一萬二千名農民和六千輛牽引機。

政府已警告農民，遠離大城市以及巴黎重要食品配送樞紐杭吉斯批發市場。內政部長達馬南下令警方謹慎處理，也指員警隨時準備保衛戰略要地，「他們不能攻擊警察，不能進入巴黎機場或市中心」。

儘管官方發出警告，自西南部出發的牽引機車隊三十一日繼續開往杭吉斯批發市場。警方以「干擾交通」名義，逮捕了十八人。配備裝甲車的警務部隊已沿著通往杭吉斯市場的高速公路部署，並設立檢查站。

雖然艾塔爾總理與財政部長勒麥爾都讓步，但農民表示，根據歐盟共同農業政策的更高付款保證在內的承諾遠遠不夠，來自東部阿爾薩斯埃貝爾桑的農人特勞說，「這些措施有些將耗時三至四年，我親眼看到才會信」。