蘇利文：拜登和習近平 熱線快接通了

白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國和中國大陸正在安排美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平「相當近期」（fairly soon）通電話，討論台海、俄烏、紅海情勢等問題。他也說，美國將繼續追求對大陸「脫險」的措施。

蘇利文在外交關係協會的美中關係論壇上表示，去年11月「拜習會」已凸顯擴大交流的必要性。他之前與大陸外交部長王毅在泰國碰面時，討論了領袖階層通話事宜。他表示，他和王毅實質會談，也對大陸支持俄羅斯重建國防工業基礎表達關切，清楚表達美國立場。

他也向王毅表示，大陸有「義務」運用其對伊朗的影響力，抑制伊朗支持的葉門青年運動組織（又譯胡塞）對紅海商船的攻擊。他說，北京也有意試圖為局勢降溫，因為紅海航道對大陸與歐洲貿易也很重要。

蘇利文也透露，中共中央對外聯絡部長劉建超在1月台灣總統大選前訪美，兩人碰面時的一些幕後發展，表示台灣選後沒有重大的兩岸事件，部分是因為美方清楚表明並未對台灣選舉選邊站，全程嚴守中立，美國對台灣政策也維持一致。

蘇利文也說，美方會推動與大陸進一步溝通，但也將繼續追求所謂的「脫險」措施，這些亦在降低美國對大陸依賴的舉措，將是量身訂製，確保「針對我們國安憂慮」。