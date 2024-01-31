泰開放免簽 遭轉送緬詐騙園區案例增...前刑事局官員揭現況：無直接關聯

泰國政府去（2023）年宣布，自該年11月10日至今（2024）年5月10日止，開放台灣旅客免簽入境泰國，停留期限為30天。但政策推出後，年底外交部示警「入境泰國遭轉送緬甸詐騙園區求助國人案例有增加趨勢。」這背後到底發生了什麼事？2年前柬埔寨「人蛇」打工詐騙將重現？

外交部去年12月28日在例行記者會指出，泰國開放台人免簽措施後，不到2個月，台人入境泰國遭轉送緬甸詐騙園區的案例，至少就有4到5起案例。《遠見》稍早前再向外交部詢問，發現在這20餘天內，又新增一起求助案例。

免簽與否，和轉送緬甸詐騙園區無直接關係

不過，台灣民眾入境泰國，跟遭轉送緬甸詐騙園區兩件事情真的有直接關係嗎？答案可能未必。在網路上鍵入相關關鍵字，早在泰國開放台灣免簽前的2023年5月，全球反詐騙組織（GASO）就揭露，有台灣民眾遊泰時，疑遭下藥被綁到緬甸詐騙園區，且案例不止一起。顯然免簽與否，跟台人遭轉送緬甸詐騙園區，並無直接關係。

一位前刑事局官員分析，就算泰國未對台灣民眾開放免簽措施，台人之前赴泰也有落地簽證，「也就是說，隨時都可以出發去泰國，只要付個台幣1200元即可。」

而台人之所以要從泰國進入緬甸的原因，主要是地理位置因素，因為不管是KK園區或果敢老街園區，這兩個臭名昭彰的詐騙園區，最快抵達的路徑都是從泰國偷渡進入，所以才會要先飛去泰國。

「區區1200元對詐騙集團公司而言，不算是什麼高昂的成本，所以和免簽證無直接關聯，」該人士直接給出否定的答案。甚至，在中國積極對緬甸園區掃蕩、緬甸內戰這兩項因素影響下，目前緬甸詐騙園區大部分已解散，因此若真有台人遭轉送緬甸詐騙園區，人數應該也不會激增。

其實，從去年5月GASO公布這份報告後一度改口，稱2位遭轉送緬甸詐騙園區的遊泰台人，其中一人可能是「自願到緬甸」，僅一人是被下藥控制行動自由，就讓人隱隱覺得，這些台灣人會入境泰國，再被轉送到緬甸詐騙園區，背景可能也不太單純。

在台人蛇幾全滅，滯於海外詐騙園區無辜者少

一位刑事局偵查員即表示，自2022年柬埔寨詐騙案轟動全台，為因應突然劇增的人口販運問題，政府各機關總動員，組成一個緊急專案小組大力整治，至此之後，在台灣的人蛇集團基本上已被「全滅」；再加上媒體針對這一議題全年無休大報特報，真的被所謂「無需經驗、高薪的海外工作」所吸引，而上當前往緬甸詐騙園區的台灣人，已趨近於零。

他說，現在還會去緬甸等海外詐騙園區的台人，大多數都知道自己去這些地方「要做什麼事情」，只是有些人到當地後，發現工作環境與原先想像有所落差，但在跟詐團簽署3000-5000元美金的「賣身契」後，早被軟禁難以離開，才會向政府發出求救訊號。

「雖然不能排除少部分涉世未深的年輕人或學生被騙，但現在會去（緬甸）的，我很難覺得他們是真的被害人。」該刑事局偵查員也補充，之前政府大力整治柬埔寨詐案亂象時，就有一些詐團成員「見招拆招」，不將在台灣的這些「豬仔」直接送往柬埔寨，而是改飛到泰國「中轉」後，再前往當時的柬埔寨，或現在的緬甸詐騙園區。

類似困於海外詐騙園區，發出「求救」訊號的人，不一定就是被害人。該偵查員回憶，之前處理柬埔寨詐騙案時，就曾處理一團發出求救訊號、滯留在海外詐騙園區的台人，回國後釐清才發現，其中一人就是在當地從事詐騙產業、負責「帶頭」的加害人。

目前來說，儘管刑法已加重人口販運、詐騙的刑度，但受限法律保障人民的人身自由，只要當下沒有違法事蹟，政府能做的只有宣導，未來能否再祭出有效的遏止措施，值得政府好好思量。

（本文出自2024.01.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）