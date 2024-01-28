烏安全局破獲軍購弊案！國防高官勾結供應商圖利4千萬美元 5人遭起訴

路透報導，烏克蘭遭俄羅斯入侵將近兩年，前線士兵艱苦作戰，沒想到國防高層竟在戰爭爆發近半年便藉由軍購案中飽私囊。烏克蘭國家安全局27日宣布破獲軍購弊案，前、現任國防部高官及供應商狼狽為奸，圖利將近4,000萬美元，目前五名涉案當事人已遭起訴。

烏克蘭安全局發聲明表示，2022年8月，當局與利維夫兵工廠（Lviv Arsenal）敲定10萬枚炮彈合約，並且提前付款，但供應商從未交付武器，隨後部分資金被轉移到其他外國帳戶。

後續查出，現任及退役國防部高官和供應商裡應外合，通過運作簽訂不同合約，中飽私囊將近15億荷林夫納，折合約4,000萬美元。

其中一名涉案人企圖穿越邊境時遭當局拘留。

隨著烏克蘭積極爭取加入歐盟，解決根深蒂固的腐敗問題仍是一項主要議題。