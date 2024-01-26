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黑歷史連環爆？襲擊南韓女議員未成年疑是問題學生 曾跟蹤他人還丟甩炮

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮（左）25日在首爾鬧區遭一名15歲少年（右）襲擊。圖／擷取自YouTube
南韓執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮（左）25日在首爾鬧區遭一名15歲少年（右）襲擊。圖／擷取自YouTube

南韓執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮25日在首爾鬧區遭一名15歲少年襲擊送醫，目前無生命危險。而這名少年的身分和狀況也陸續被爆料。南韓媒體News1報導，這名少年據稱是首爾大峙洞一所知名中學二年級學生，在校疑似會跟蹤其他同學，朝人扔甩炮。

一名自稱該中學學生會副會的學生長在社交媒體發文聲稱：「各位好，我是OO中學2023至2024學年度學生會副會長，請記者們仔細閱讀接下來的內容。襲擊國會議員的兇嫌在心理方面有問題，造成很多不愉快的事件。例如，跟蹤其他同學、朝人扔甩炮。」

關於襲擊國會議員嫌犯有心理方面問題的說法，韓聯社報導，這名嫌犯確實有向警方供稱近期抑鬱症症狀惡化。目前警方正根據其手機和社交平台資訊調查供詞是否屬實。另外，嫌犯的熟人也說，兇嫌去年在學校與人發生衝突，並在教育機構營運的心理諮詢中心接受諮詢。他也曾在醫院接受治療，被診斷出罹患雙相情緒障礙症（舊稱躁鬱症）。

朝鮮日報報導，嫌犯的其他熟人則說，「據我所知，他平時有注意力不足過動症（ADHD）症狀」、「他平時常在社交媒體和聊天群組發布政治相關文章和影片」。

目前警方正在調查兇嫌如何得知裴賢鎮行動路線，又是如何準備做為犯案工具的石塊。

南韓執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮（左）25日在首爾鬧區遭一名15歲少年（右）襲擊。美聯社
南韓執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮（左）25日在首爾鬧區遭一名15歲少年（右）襲擊。美聯社

議員 首爾 南韓 躁鬱症

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