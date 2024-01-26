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南韓女議員遇襲！「頭遭猛砸15下」畫面曝光 嫌犯竟是未成年

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓執政黨國民力量黨議員裴賢鎮，25日在首爾遭15歲未成年用石塊砸傷頭部。取自X影片
南韓執政黨國民力量黨議員裴賢鎮，25日在首爾遭15歲未成年用石塊砸傷頭部。取自X影片

南韓女主播出身的執政黨國民力量黨議員裴賢鎮，25日在首爾遭人用石塊砸傷頭部，送院治療後沒有生命危險。韓聯社報導，襲擊者是一名15歲少年，警方26日淩晨以未成年和健康狀況為由，將少年緊急送院觀察。

根據南韓相關規定，疑似精神病患者如有自傷或傷人危險，被評估病情危急，有關方可針對其採取緊急住院觀察措施，時限為三天（72小時）。

警方負責人表示，考慮到犯罪嫌疑人未成年，以及他目前的健康狀況，採取了緊急住院觀察措施。警方將詳細調查作案動機等原委，並從嚴處理。

40歲的裴賢鎮25日下午5時20分許在首爾江南區新寺洞街頭一建築大樓，突然遭到一名身份不明男子襲擊，導致後腦勺受傷並流血，隨後被送往順天鄉醫院治療。

負責診治的順天鄉大學醫院神經外科教授朴石奎表示，裴賢鎮後腦位置有約1厘米長的傷口，頭皮因撕裂腫脹，眼睛周圍和臉部都有傷痕，醫生為她縫針後，再進行緊急CT掃描，暫時沒有腦出血或骨裂的情況，目前正留院觀察。

根據裴賢鎮議員辦公室公開的監控錄影和其助理透露的資訊，犯嫌在肇事前兩次詢問「你是不是議員裴賢鎮」，確認裴賢鎮身分後，用右手拿石頭狠砸裴賢鎮頭部，直到路人前來阻止的短短10多秒內，嫌犯已攻擊至少15次。他在警方到場前始終未逃離現場，並稱自己年僅15歲。

犯嫌遭警方當場拘捕後，被押送至江南警察署進行調查，警方正在調查他的犯案動機，不排除有預謀犯案。有報導指，根據監視器畫面顯示，案發前半小時，他已在現場附近四處走動。

本月2日才遇襲的南韓最大在野黨「共同民主黨」黨主席李在明，事後他也在社群平台發文，指事件再次觸痛他的傷口，強調決不容忍任何政治恐怖主義。總統府也表示，事件令人震驚，下令徹查真相。

南韓女主播出身的執政黨國民力量黨議員裴賢鎮25日遇襲。美聯社
南韓女主播出身的執政黨國民力量黨議員裴賢鎮25日遇襲。美聯社

議員 南韓 未成年

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