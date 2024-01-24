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世界「末日鐘」維持倒數90秒 俄烏、以哈戰爭與氣候變遷為三大威脅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
原子科學家23日將象徵人類危機的「末日鐘」（Doomsday Clock）維持在接近午夜的位置。美聯社
原子科學家23日將象徵人類危機的「末日鐘」（Doomsday Clock）維持在接近午夜的位置。美聯社

原子科學家23日將象徵人類危機的「末日鐘」（Doomsday Clock）維持在接近午夜的位置，並把入侵烏克蘭的俄羅斯核武行動、擁有核武的以色列加薩走廊發動戰事，以及氣候變遷日益惡化，列為引發全球災難風險的因素。

與去年一樣，《原子科學家公報》將時間設定在理論上毀滅點午夜的前90秒。該機構是位於芝加哥的非營利組織，由愛因斯坦與歐本海默等科學家於1945年創立，在1947年設立「末日鐘」，根據地球和人類存續風險設定時鐘，以警告人類距離世界毀滅有多近，2007年列入氣候變遷為考量因素之一，其他還有核武威脅、人工智慧（AI）及新生物技術等顛覆性科技。

該公報總裁兼執行長布隆森（Rachel Bronson）向路透表示，「世界各地的衝突熱點都有核武升級的威脅，氣候變遷已造成死亡與破壞，AI和生物研究等顛覆性科技的進展速度快於保護機制，時鐘維持與去年相同，「不代表世界穩定」。

該組織23日表示，各種前瞻趨勢都持續指向災難，包括中國大陸、俄羅斯和美國都在投入巨資擴充或更新核武庫，提高因失誤或誤判而爆發核戰的風險。

布隆森說，將於下月屆滿兩年的俄烏戰爭，已使俄國和西方的緊張升高到冷戰以來最危險水準，這場戰事距離終結似乎仍遙遙無期，俄國在衝突中動用核武仍是個嚴重的可能性。在加薩走廊，布隆森認為，以色列作為擁核國家，行為明顯和末日鐘的討論有關，各界特別擔心這場衝突可能擴及更廣泛的中東地區，創造一場規模更大的傳統戰爭，捲入更多核武強權。

他也說，世界去年遭遇有紀錄以來最熱的一年後，進入未知領域，雖然去年也是乾淨能源破紀錄的一年，目前為減少溫室氣體排放所做的努力仍「遠不足以避免」氣候變遷對人類和經濟的影響。這份公報

核武 氣候變遷 科學家 俄烏戰爭 以色列 加薩走廊 中東

延伸閱讀

俄烏戰爭未歇、氣候危機惡化 末日鐘維持倒數90秒

專家：西方若不正視雙標指控 恐難捍衛國際秩序

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