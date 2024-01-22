俄3月大選後 普亭料回訪平壤

北韓官媒朝鮮中央廣播電台廿一日引述北韓外長輔佐室報導，俄羅斯總統普亭在北韓外長崔善姬十四至十八日訪俄時說，願意早日訪問北韓，而平壤已準備好接待。普亭去年九月才在俄國遠東地區東方太空發射場迎接北韓領袖金正恩。若普亭回訪成行，將是他自二○○○年以來相隔廿四年再訪北韓。

南韓韓民族日報報導，俄國總統大選預定三月十七日舉行，預料普亭將在選後適當時間訪問北韓。除戰略合作，兩國也可能商討修改雙邊條約法律，亦即蘇聯和北韓一九六一年締結的友好合作互助條約及二○○○年簽署的俄國與北韓友好合作條約，據悉後者將「緊急情況下自動軍事介入」的條款刪除。

克里姆林宮發言人佩斯科夫日前說，去年九月「普金會」時普亭就答應金正恩提出的邀訪，但尚未敲定具體日期，希望是在「可預見的未來」。普亭上次訪問北韓已是一九九九年從葉爾欽手中接任總統的翌年七月，當時普亭在平壤會晤時任北韓領袖的金正恩父親金正日。

北韓外長輔佐室指稱，俄方深深感謝北韓在俄國「特別軍事行動」全力支援莫斯科。韓聯社報導，這被解讀為俄國感謝北韓提供攻擊烏克蘭的飛彈和砲彈。法新社報導，俄國和北韓為傳統盟邦，普亭回訪反映出這兩個威權國家關係深化。南韓此前指控北韓用逾一百萬發砲彈交換俄國為軍事衛星技術提供建議。

美聯社報導，北韓與俄國結盟使國際間關切雙方疑似合作轉移武器，即平壤提供彈藥換取俄國提供北韓急需的經濟和軍事援助，以協助金正恩提升軍力。但兩國均已否認美國和南韓相關指控。分析家表示，北韓可能旨在削弱南韓在區域核對峙的發言權，最終迫使華府直接與平壤打交道，以鞏固其核武國家地位。