聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／噴火速報！日鹿兒島瀨島火山噴發 岩石噴飛1公里多
日本放送協會（NHK）報導，日本西南部鹿兒島十島村諏訪的瀨島火山在14日凌晨12點22分發生火山噴發，日本氣象廳緊急發布「噴火速報」，目前當局已將警戒級別提高到五級中的第三級，目前並未傳出人員傷亡消息。
氣象廳觀測到火山岩石噴飛一公里多，警示大塊岩石可能掉落在火山口兩公里以外地區，呼籲民眾勿前往火山附近。
社群媒體X傳出無人機空拍火山噴發畫面，可見金黃的滾燙岩漿劇烈活動。
諏訪之瀨島的間歇性噴發活動長達100多年，是日本目前最活躍的火山之一，近年幾乎每天發生噴發。2024年元旦當天，石川縣能登半島下午4點多發生7.6強震前，鹿兒島諏訪之瀬島火山就曾在下午3點左右噴發，火山灰距離火山口約1600公尺高度。
https://twitter.com/seionvo/status/1746292234125815963
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言