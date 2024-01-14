影／噴火速報！日鹿兒島瀨島火山噴發 岩石噴飛1公里多

日本放送協會（NHK）報導，日本西南部鹿兒島十島村諏訪的瀨島火山在14日凌晨12點22分發生火山噴發，日本氣象廳緊急發布「噴火速報」，目前當局已將警戒級別提高到五級中的第三級，目前並未傳出人員傷亡消息。

氣象廳觀測到火山岩石噴飛一公里多，警示大塊岩石可能掉落在火山口兩公里以外地區，呼籲民眾勿前往火山附近。

社群媒體X傳出無人機空拍火山噴發畫面，可見金黃的滾燙岩漿劇烈活動。

諏訪之瀨島的間歇性噴發活動長達100多年，是日本目前最活躍的火山之一，近年幾乎每天發生噴發。2024年元旦當天，石川縣能登半島下午4點多發生7.6強震前，鹿兒島諏訪之瀬島火山就曾在下午3點左右噴發，火山灰距離火山口約1600公尺高度。

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