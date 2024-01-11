俄烏戰爭持續 日本分散糧食購買風險找上南美洲

俄烏戰爭後，全球都積極分散糧食購買國，日本則找上南美洲！日本首相岸田文雄10日與巴西總統魯拉討論日本是否能與南美共同體簽訂貿易協定，其中日本最關注的就是大豆等基礎原物料的貿易。由於俄烏戰爭影響，歐盟、新加坡等國都積極跟南美洲簽訂貿易協定，但氣候變遷將會是南美洲很大的挑戰。

南美盼增與亞洲連結

根據《日經亞洲》報導，岸田與魯拉10日進行電話對談，討論日本與南美共同體是否要簽訂貿易協定，還有如何加強日本與巴西的雙邊關係，岸田甚至考慮未來要訪問巴西。

魯拉也說，未來要多與亞洲國家多一點連結，包括中國、越南、南韓與印尼，近日已經與新加坡達成協議。

南美共同體是由巴西、阿根廷、烏拉圭與巴拉圭等國組成的區域組織，主要是由巴西主導，近日將要與歐盟達成貿易協定，烏拉圭希望共同體能儘速完成與歐盟的談判，使該國能夠與中國進行貿易談判。

森林大火挑戰大

《日經》認為，巴西的農業部門將會是日本與南美洲共同體能否簽訂貿易協定的關鍵，巴西2022年出口66億美元的大豆、鐵、鋁、玉米與咖啡到日本，並從日進口53億美元，多數是汽車零組件與積體電路。《BNN》報導，南美洲近來與亞洲的貿易連結逐漸加深。

俄烏戰爭後，由於兩國都是重要的糧食出口國，因此讓亞洲、非洲許多國家面臨糧食進口危機，進而導致通膨，因此各國都積極尋找糧食替代來源。《德國之聲》提到，氣候變遷將會是最主要的挑戰，隨著地球氣溫愈來愈高，巴西的森林大火不只對生態有巨大影響，也會對農業有很大的挑戰。

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