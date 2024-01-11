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基督教勢力崛起 影響拉丁美洲政壇

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
艾尼茲(右)上任時，宣示將帶領玻利維亞重回聖經的教導。(Photo by Asamblea Legislativa Plurinacional on Flickr used under Creative Commons license)
艾尼茲(右)上任時，宣示將帶領玻利維亞重回聖經的教導。(Photo by Asamblea Legislativa Plurinacional on Flickr used under Creative Commons license)

基督教成為影響南美洲政局的關鍵勢力。由於拉丁美洲基督教族群崛起並開始在政治運作上參與，專家認為，已讓巴西玻利維亞等國家的政治人物，都不會忽視基督教團體的影響力。

基督徒影響力擴及政壇

據《基督教每日報》報導，不管是玻利維亞前臨時總統艾尼茲(Jeanine Áñez)、巴西前總統波索納洛與美國前總統川普都曾獲得基督教團體的支持而躍上政治舞台。

近年來，在許多政治性演說中，政治人物提到「上帝」或聖經「經文」的比率也大為增加，基督教支持更成為關鍵因素，過去也曾左右玻利維亞前總統莫拉萊斯、墨西哥前總統奧布拉多爾與烏拉圭總統波烏在政壇的興衰。

高舉聖經領導國家

據《福斯新聞》報導，2019年11月，艾尼茲宣布成為玻利維亞臨時總統時，對外手持聖經，為自己的政治立場背書。她說，「聖經已經重回政府部門。我的承諾就是讓國家重回民主與國家穩定。對手不能再竊取我們的選票。」

阿根廷社會學家馬利馬奇說，「基督教在拉丁美洲已經取得重要的政治影響力。」基督教徒的意識形態凝聚力，讓彼此在政治上有所連結。拉丁美洲的基督教徒在家庭、道德、經濟和文化等議題上理念一致，因此，得以與其他相同價值觀或利益的社會及政治團體合作。

美國基督教皮尤研究中心數據指出，34%的拉丁美洲人自認自己是基督教徒，相較數十年前增加許多，馬利馬奇表示，「拉丁美洲的教派、教義、規矩及政治理念相當多樣，但相同的是，都堅定認為自己信奉的信仰應該影響民眾生活及政治決策。」

巴西政治學家卡穆爾薩(Marcelo Camurça)認為，目前拉丁美洲許多政治團體都面臨危機，菁英份子的不信任感也在增加，於是形成一股有利基督教徒趁勢發展的政治真空，他說，「他們已經能動員教會的信徒和人際脈絡，提出一個以捍衛家庭、道德、經濟和文化為主的政治選擇。」

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玻利維亞 巴西

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