快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

世界經濟論壇：AI、極端天候是未來幾年全球頭號風險

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
達沃斯世界經濟論壇（WEF）發布報告指出，風險專家認為尖端AI技術所驅動的不實資訊、及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機。路透
達沃斯世界經濟論壇（WEF）發布報告指出，風險專家認為尖端AI技術所驅動的不實資訊、及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機。路透

達沃斯世界經濟論壇（WEF）10日發布調查報告指出，風險專家認為尖端人工智慧（AI）技術所驅動的不實資訊、及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機，其中以不實資訊為全球經濟的頭號立即風險，極端天氣則是最大的長期威脅。

WEF在訪調近1,500名專家、產業領袖及決策者後，發布「全球風險報告」，將全球風險分為短期（未來兩年）與長期（未來十年），以不實資訊與虛假資訊是未來兩年的最嚴重風險，凸顯AI技術進展之快也正創造新問題、或使既有問題惡化。短期的第二、三大風險則分別是極端天候事件與社會極化。

這份報告的作者群擔心，ChatGPT等生成式AI聊天機器人蓬勃發展，意味著細緻的合成內容會被用於操弄族群意見，且能操弄的人不再限於具備特殊技能者。這份報告是由WEF、Marsh Mclennan及蘇黎世保險集團共同撰寫。

隨著多國今年都將舉行大選，報告警告，「不實和虛假資訊的散布、及資訊傳播工具的廣泛使用，可能削弱新當選政府的合法性」，「引發的動盪可能包括暴力抗議、仇恨犯罪、民間對抗和恐怖主義活動等」。

AI也將是預定1月15日開幕的WEF年會熱議話題，OpenAI執行長奧特曼、微軟執行長納德拉及AI產業主管都將與會。

最嚴重的前四大長期風險依序是極端天候事件、地球系統出現重大變化、生態多元性損失和生態系崩毀、以及天然資源短缺，全都與環境有關。第五、六大風險則分別是不實和虛假資訊、AI技術的負面結果。

調查也指出，三分之二的受訪風險專家預期，未來十年將出現多極化或碎片化的世界秩序，「在這種秩序下，中等國家和大國將爭奪、制定並推行地區規則和規範」。

WEF主席布倫德（Borge Brende）表示，今年達沃斯WEF年會將在迄今最複雜的地緣政治背景下舉行，包括加薩走廊和烏克蘭戰爭、債務和生活成本上升等。

蘇黎世保險集團永續風險部門主管史考特（John Scott）說，調查透露的悲觀前景，可能是過去四年一連串在社會造成連鎖反應的風險所引發，特別是新冠疫情及防疫封控措施，和俄羅斯入侵烏克蘭。Marsh Mclennan歐洲商務長柯琳特（Carolina Klint）指出，全球供應鏈已接連遭受重擊。

風險 WEF 主管

延伸閱讀

川普遭爆曾嗆歐盟執委主席：北約死了 歐洲出事美絕不會出手相助

歐盟官員提千億軍事基金 揭4年前川普揚言不助防衛

Open AI宮鬥啟事錄

又2名作家提告喊「非常離譜」 控OpenAI與微軟濫用作品訓練AI

相關新聞

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

韓聯社報導，南韓第二大財團「SK集團」會長崔泰源與前第一千金盧素英正在打離婚官司，10日南韓法律界傳出，盧素英在二審時要...

聯合國安理會通過決議！要求葉門叛軍立刻停止攻擊紅海船隻

聯合國安理會10日開會通過由美國和日本起草的決議，要求葉門叛軍「青年運動」（Houthi）立刻停止襲擊經過紅海的船隻。

毒梟越獄、幫派暴動、攻佔電視台：厄瓜多全國緊急狀態怎麼了？

「厄瓜多的緊急狀態已進入第4天，毒梟幫派之亂尚未平息...」南美洲國家厄瓜多近期陷入全國治安動盪，上周先是發現毒梟領袖逃獄，全國在1月8日進入緊急狀態，結果隔天就發生武裝份子闖入電視台挾持、畫面全程直播放送的驚險事件。現在緊急狀態已進入第4天，厄瓜多警方表示截至1月10日為止，全國至少已有11人死亡，商家與政府機關全數關閉，軍人上街駐守在醫院、大眾交通入口與電視台前面，學校教師和學生也被要求暫時遠端上課。而在西南方港都、最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）及位於北部的首都基多（Quito）則面臨交通癱瘓，擠滿了想逃回家中避難的勞工。

羽田機場飛機起火 日航JAL擬保留部份受損機身 警惕後世

日航（JAL）一架航機1月2日在東京羽田機場降落時，與一架在跑道上的海上保安廳巡邏機碰撞意義，一名日航官員10日表示，該公司考慮保留部份機身，用作內部提升安全意識之用。 共同網報道，該名日航官員

戒智慧手機「解放大腦」 為何紐時記者又用回iPhone

紐約時報科技記者希爾（Kashmir Hill）近日發表專文，表示2023年她最大遺憾就是沉迷智慧手機，她的iPhone螢幕使用時間統計顯示，她每天瀏覽手機超過5個鐘頭。所以去年12月她決定改用老式翻蓋手機一個月，希望戒掉手機癮。沒有iPhone的這個月發生了什麼事？生活會很不方便嗎？遠離iPhone一個月會讓人生改變嗎？

基督教勢力崛起 影響拉丁美洲政壇

基督教成為影響南美洲政局的關鍵勢力。由於拉丁美洲基督教族群崛起並開始在政治運作上參與，專家認為，已讓巴西或玻利維亞等國家的政治人物，都不會忽視基督教團體的影響力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。