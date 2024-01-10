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可能死在這！東大生遇日航事故嚇到哭 臨座陌生人暖舉讓她撐住逃生

聯合新聞網／ 綜合報導
日航空難震驚社會，所幸機上成員皆及時逃脫。路透社
日航空難震驚社會，所幸機上成員皆及時逃脫。路透社

日本東京羽田機場2日發生日航516班機與海上保安廳航機嚴重撞機事故，造成兩機當場焚毀。不幸中的大幸，是日航乘客及機組人員共379人都及時撤出，避免慘烈的傷亡狀況。一位當時是乘客的東大生，回憶起事故發生的經過，更讓她感受到人間的溫情。

根據日本媒體「集英社Online」報導，一位名為吉澤明子的東大學生，當天在札幌過完新年後，乘坐日航班機回到東京。坐在飛機右後方區域的她，在落地瞬間就看到引擎起火。不久後飛機急停，並發出震動的噪音，讓她驚覺大事不妙。

突如其來的意外，讓現場一片混亂，不少人高喊要立刻逃生，也傳出許多慘叫跟哭聲。吉澤自己也一度以為「或許會在這裡死掉」而忍不住哭出來，但在他身邊座位的年輕男女，握著她的手告訴她「沒事的」。同時機內也有許多人保持鎮定，安慰周邊的人，讓現場的混亂得以止住。

接著，空服員開始一一指示避難。即使在煙霧瀰漫的機內，現場還是保持冷靜，並且優先讓道給老弱婦孺。吉澤回憶，當時前往逃生口的道路，讓人感到特別漫長。成功逃生的當下，她身上只帶著手機、錢包，以及學校作業的文庫書籍。原本她想帶著筆電一起逃，但聽到指示不要攜帶行李，只好決定放棄。

儘管受到驚嚇，但透過這次的意外，使得吉澤感受到人間的溫暖。而這次日航人員在避難中，展現出高水準的行動，也讓吉澤更加信任這間公司，表示以後搭乘飛機時，仍會選擇日航的服務。

日航 羽田機場 東京 日本

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