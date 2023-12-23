習表明盼統一 美商務部長：未見中對台態度改變

針對美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿日報導，中國大陸國家主席習近平在十一月「拜習會」向美國總統拜登表明，北京將統一台灣，美國商務部長雷蒙多廿一日說，不覺得中國對台論調有任何改變。

雷蒙多接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時說，「我也在這場會議（拜習會），習主席沒跟我們提到過去沒說過的話」，「這是兩位世界領袖間一次良好對話，坦率、正面又直接。當時有提到台灣，但沒有新鮮事」。

另外，美國商務部明年一月將展開調查，確認中國製傳統晶片（成熟製程晶片）在美國關鍵產業供應鏈的使用與採購情況。路透及法新社報導，該部廿一日報告寫道，中國近十年來對其半導體產業補助達一千五百億美元（約台幣四點七兆元），形成對外國競爭對手不公平的全球競爭環境。

雷蒙多說，「過去幾年，中國擴大其企業的傳統晶片生產，並使美國公司更難競爭，我們已見到中方做法令人擔憂的潛在跡象」。

美國商務部也正推動補助半導體晶片製造業近四百億美元（約台幣一點二兆元）。中國駐美大使館廿一日批評美國泛化國安概念，濫用出口管制措施，並對他國企業實施歧視性和不公平待遇，將經濟和科技問題政治化和武器化。