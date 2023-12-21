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滿意洲際彈道飛彈試射！金正恩：當敵軍挑釁 將毫不猶豫發動核反擊
北韓領導人金正恩18日前往平壤，視察洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」試射。對此，金正恩20日表示，這次洲際彈道飛彈表明，「當敵軍以核武挑釁時，將毫不猶豫以核武反擊」。
韓聯社援引朝中社21日報導，金正恩20日在一場活動上讚揚飛彈總局第2紅旗中隊18日成功試射採用固態燃料的洲際彈道飛彈。
報導稱，金正恩表示，「當敵軍以核武挑釁我方時，北韓也會毫不猶豫地發動核反擊，不僅展現了我國具有攻擊性的應對方式，也清楚說明我國核武戰略的進化。」
金正恩強調，「守護國家尊嚴、國家主權、國家利益，只有依靠強大的力量才能確實獲得保障。我們不能懼怕任何的敵人，且無論敵方在何處，都應該要先發制人攻擊，具有如此的實戰能力和作戰態勢，才是真正的防禦能力、守衛和平。」
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