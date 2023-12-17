日本、東協辦特別峰會…同意強化互惠關係 共同致力印太和平穩定

日本和東南亞國協（ASEAN）16日起在東京舉行特別峰會，各國領袖17日同意一個著重安全和經濟合作並尊重法治的共同願景，在共同聲明呼籲強化互惠的夥伴關係，一同致力印太地區和平穩定，亦號召促進區域繁榮並推廣年輕世代的人民交流。

該峰會意在慶祝日本和東協友好50周年。美聯社報導，日本首相岸田文雄和今年東協輪值主席印尼總統佐科威舉行聯合記者會，岸田說各國領袖也採納涵蓋130個項目的一項實施計畫。日方呼籲增強國防安全合作、強化支持氣候變遷對策以及投資，包括在區域內的汽車產業上。

前述共同聲明並指出，日本和東協共享提倡以規則為基礎的印太地區的觀點，讓印太自由開放且擁抱東協的團結、中立、包容、透明等關鍵原則。諸領袖亦強調「尊重主權和領土完整性」，力主透過和平手段解決分歧或爭端，揚棄使用武力的威脅。該聲明未直接點名中國。

岸田表示當前世界面臨多重危機，分歧和對立深化，日本將和東協齊力應對問題。岸田稱東協是自由開放印太的關鍵，「以我們的互信為基礎，我們將應對新的議題，並致力於區域和平與繁榮，以期打造人們受益且尊嚴受到尊重的世界。」

峰會舉行之際，若干國家在印太海域上與中國大陸的緊張漸增。日本去年採行新的安全策略，迄今快速增強國防單位並擴展防衛夥伴關係，應對北京在區域漸趨強勢。

日本正尋求和東協國家增強雙邊安全連結，岸田16日在峰會場邊舉行多場雙邊會談，例如會晤馬來西亞首相安華。日馬簽署相當於4億日圓（約新台幣8,936萬元）的協議，日方將提供救難船及其他裝備增進大馬海上安全能力。

日本16日也同意提供印尼至多逾90.5億日圓（約新台幣20.2億元）補助，資助印尼的海上安全能力提升計畫，包括一艘日本製的大型海巡船。

日本11月已宣布提供菲律賓海軍海岸監視雷達，日菲也同意展開相互准入協定（RAA）磋商，旨在為雙方部隊進入對方領土進行聯合演訓鋪路。同月稍晚，日本和越南同意將關係提升至最高的「全面戰略夥伴關係」，將討論潛在協議的細節以增進安全合作。

不過東協各國應對北京的立場並非完全一致，許多成員和中國連結較深且不願選邊站。日方官員說他們知悉相關情勢，並不試圖要東協國家選邊站。