歐盟列管AI生物辨識 官員：特殊狀況才用

歐盟拍板AI列管法規，限制執法單位使用生物辨識系統、禁止社會評分制度！歐盟官員11日更透露細節說，在發生恐怖主義、兒童性虐待等狀況時，警方還是可以向當局申請使用AI工具，但必須要獲得批准，以避免因為AI演算法的偏見，導致特定族群更容易被當作罪犯。

歐盟拍板AI法案

《france24》報導，歐盟近日達成管理人工智慧（AI）的臨時協議，成為首個有完整AI法規的地區，相關規定包括業者有揭露資訊的義務、需要保護著作權、限制執法機構使用生物辨識技術與禁止社會評分制度等。

歐盟各成員國和歐洲議會歷經近40小時談判，最終達成這項協議，並將於未來數日確認協議具體細節，一經批准，法案將於2024年初生效，2026年正式實施。

《衛報》報導，歐盟官員11日透露細節表示，在大多數情況下，未經司法授權，歐盟警察和國家安全機構將被禁止使用AI生成的即時生物識別數據。該官員強調，除非發生特定的嚴重犯罪、恐怖威脅或緊急搜尋受害者，且警方也需要先取得法官或獨立行政當局的批准。

避免演算法歧視

官員強調，如果沒有當局許可，藉由人工智慧在犯罪嫌疑人取得的所有資料，就需要刪除。如此以來才能夠避免因為AI的演算法偏見，導致特定族群的民眾更容易被當作是罪犯。

歐盟也指出，靠著人臉辨識，人工智慧能夠取得龐大的數據，但這些數據可能導致民眾因為年齡、殘疾或經濟狀況，而遭到不公平的對待。例如因為人工智慧給予某些顧客特別低的「社經分數」，導致這些民眾被餐廳驅逐等。

對此，企業團體「數位歐洲」（Digital Europe）則出現反對聲浪，該集團總幹事達爾表示：「支持對AI的用途制定規範，但不應對技術本身祭出限制，但最後演變成直接管制，完全超乎我們的想像。」

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