拿子女當籌碼沒用？ 英王查理三世拒被哈利「情緒勒索」

英國王室記者、與哈利王子夫婦友好的傳記作家史柯比（Omid Scobie）新書「終局之戰：王室與君主制內部生存戰」（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）爆料哈利王子與父王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）爭論關於搬離位於溫莎的浮若閣摩爾別墅一事，疑似怒嗆是否不想再見到孫子亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）。英國太陽報報導，查理三世告訴朋友，「不會被自己的兒子哈利情緒勒索」。

一名消息人士表示：「國王陛下說自己不會受到自己的兒子情緒勒索。他也不關心這本書，依舊充滿活力。」

哈利和梅根上月讓所有人知道，他們會接受查理三世邀請，在英國東南部諾福克郡王室別墅桑德林漢姆莊園（Sandringham House）度過耶誕假期。不過，太陽報指出，史柯比新書上市後，哈利和梅根今年耶誕假期很可能不會收到邀請，甚至可能接下來每個耶誕假期都不會有邀請。