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英語權威辭典年度代表字很「魅」很AI 日本漢字有四「金」

聯合報／ 編譯陳曉慈張佑生、記者雷光涵／即時報導
牛津辭典選出的年度代表字rizz「魅」，意思是「風格、魅力或吸引力」或「吸引戀人或性伴侶的能力」。美聯社
牛津辭典選出的年度代表字rizz「魅」，意思是「風格、魅力或吸引力」或「吸引戀人或性伴侶的能力」。美聯社

歲末年終，許多國家紛紛選出年度代表字，英語系國家的傳統是由幾家權威辭典公布。韋氏、劍橋、柯林斯辭典的三個年代字皆與人工智慧相關，牛津辭典的年度代表字是rizz（魅）。日本依慣例今年將在12月12日「漢字之日」的下午，由京都清水寺住持揮毫公布。

牛津辭典選出的rizz「魅」是Ｚ世代的流行用語，意思是「風格、魅力或吸引力」或「吸引戀人或性伴侶的能力」。據牛津，「魅」的相關紀錄最早出現於2022年，但6月突然爆紅，原因是演員湯姆．霍蘭德在一場BuzzFeed專訪中說：「我根本沒魅。我魅有限」。

這催生了一股迷因熱，牛津統計，該字的整體使用量在過去一年激增約15倍。 牛津辭典部門語言主任卡斯柏．格拉斯沃說，今年的代表字反映了社群平台如何急遽加快語言演變速度：「它能從社群平台小眾用語進入主流的原因之一是，它唸起來很好玩」。

牛津年度代表字是根據其語料庫的使用資料而來，該語料庫從英語系國家新聞來源蒐集超過220億個詞彙且不斷更新。據牛津，這項選拔賽旨在「反映過去一年來的思潮、心情或關注的事物」。

韋氏辭典是authentic（真），劍橋辭典是hallucinate（幻），柯林斯辭典是AI（人工智慧）。凸顯ChatGPT、Deepfake等AI技術在過去一年掀起全球狂潮、成為舉世焦點，並引發人類針對真實及虛假的分界重新進行思索與叩問。

日本從1995年起每年由日本漢字能力檢定協會募集代表漢字。2022年的年度漢字為「戰」，反映俄烏戰爭爆發、北韓頻繁發射導彈等紛亂的國際局勢，日圓貶、物價漲、缺電、疫情等民眾生活中的苦戰。正面意義包含日本隊在世足賽、北京冬季的熱「戰」。

獲選最多次的漢字是「金」，2000、2012、2016及2021年四度中選。每回雀屏中選的理由不同，有的象徵金環日食、金字塔、金錢問題，有的代表日本隊在奧運奪金的榮耀。

南韓每年年底會選出年度「漢字成語」，不過是由教授與賢達人士共同推薦。2022年的年度漢字成語是「過而不改」，出自論語，子曰：過而不改，是謂過矣。2022年南韓的梨泰院踩踏事故，為全體國民椎心之痛，企盼悲劇不再發生。

2022年新加坡與馬來西亞的年度漢字同為「漲」，反映通貨膨漲對民眾生活帶來的衝擊。

牛津 日本 代表字

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