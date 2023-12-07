COP28峰會／全球冷氣碳排 2050年要減少68%

ＣＯＰ28聯合國氣候峰會五日推出幾項重要承諾，包括美國、加拿大與肯亞等六十三個國家響應支持的「全球冷卻行動承諾（Global Cooling Pledge）」，因應地球暖化、冷氣空調需求漸增，各國應在二○五○年達成減少冷卻的碳排，目標是比二○二二年減排至少六成八。

美國氣候特使柯瑞也在ＣＯＰ28大會宣布，啟動和卅五國合作研發核融合科技的計畫，希望有助人類減少依賴化石燃料，降低氣候變遷衝擊。

「全球冷卻行動承諾」標誌全球第一個針對冷卻碳排的集體減排倡議，其中包括空調以及食品與藥物的冷藏。這項承諾除責成參與的各國，在二○五○年減少冷卻的碳排量，還要配套其他目標，包括至二○三○年制定最低能源效率標準。

美國氣候特使柯瑞表示，「我們希望展示一條路線，減少橫跨各行各業的冷卻相關碳排，但增加永續冷卻的使用」。

暖化讓空調需求愈來愈高

全球氣溫續創新高，二○二三年是有氣象紀錄以來最熱的一年，未來因氣候變遷帶來的高溫與熱浪情境下，對空調冷氣的需求愈來愈高。目前約十二億人需要空調卻無法獲得，受氣溫攀升等因素影響，預計全球空調設備將從目前廿億台，二○五○年將增加到卅億台；冷卻設備的冷媒溫室氣體排放占全球總排放量的百分之七，如果沒做好管理，預計到二○五○年冷卻電力需求會成長三倍，冷卻碳排預計將達到四十四億至六十一億公噸。

為追求更環保、更高效能降溫解決方案，ＣＯＰ28主辦國阿聯主席團與聯合國環境署共同發起的「全球冷卻行動承諾」，將要求簽署國在二○二六年前制定該國的「國家冷卻行動計畫」，承諾支持推動高效與創新的冷卻空調技術，並希望各國政府、企業和組織共同加入，一起投資更永續的冷氣技術和產品，鼓勵使用再生能源，提高能源效率，及逐步淘汰冷媒氫氟碳化物（HFCs）。

各國表明將每年追蹤這項冷卻行動承諾進展，並在聯合國年度氣候峰會上確認，直到二○三○年。

丹麥跨國企業「丹佛斯」專門從事供暖與製冷事業，該公司氣候方案事業部總裁費歇爾指出，許多民眾會掏出一百美元買亞洲製造的廉價空調使用，這將為能源系統帶來大量負載，他表示不應再放任使用這類電器。

與會者籲讓定頻冷氣退場

現場觀察這項倡議的台北市環保局前局長劉銘龍呼籲台灣應積極參與這項倡議，讓高耗能的定頻冷氣及早退場，政府並應訂定新建築及空調設備的效能標準。

至少一一八個國家也支持ＣＯＰ28的另一項承諾，即至二○三○年將再生能源增至三倍、能源效率變成兩倍。