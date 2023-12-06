COP28報告：今年全球化石燃料碳排 創新高

科學家五日在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）發布全球碳預算報告，指出今年各國化石燃料的二氧化碳排放量創新高，預估達三六八億公噸，年增率百分之一點一，也使控制全球升溫幅度在攝氏一點五度內的難度更高。

據路透、法新社及紐約時報報導，該年度報告出自九十多家機構的一二一名科學家。除化石燃料，森林濫伐和其他地貌改變也足以釋出大量溫室氣體。若計入土地利用方面的碳排量，今年全球二氧化碳排放總量預估將達四○九億公噸。

數據顯示，包含石油、煤炭、天然氣等，今年每種化石燃料碳排量都在成長，更以石油碳排增加比率最高，較去年增加百分之一點五；碳排占比最大的類型則為煤炭，今年的排放量也超越二○一四年的歷史峰值，創歷史新高。

領導該研究的英國艾克斯特大學教授弗里德林斯坦說，如今看來二○一五年巴黎氣候協定訂定的攝氏一點五度理想難達成，COP28應盡快就削減化石燃料碳排達成共識，至少抑制升溫在攝氏兩度內。該報告作者之一、挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心研究員皮特斯也說，光靠支持再生能源無法解決問題，須利用政策減少化石燃料。

全球碳排曾在二○二○年因新冠肺炎疫情而銳減，去年二月爆發的俄烏戰爭也使能源用量微幅下降，但排放量已回升。四日烏克蘭環保和自然資源部副部長基列耶娃說，烏俄開戰十八個月來，產生約一點五億公噸二氧化碳排放，甚至超過比利時一國的年排放量。

另外，聯合國五日也釋出最新版本的全球氣候協議草案，據信將是COP28的最終協議，內含從逐步淘汰化石燃料到完全不予討論等三種選項，將交由與會的近兩百國代表團協商。

第一種最強硬的選項，要求有序而且公平地逐步淘汰化石燃料。公平是指歷史上燃燒最多化石燃料的富國，必須更快淘汰，而開發中或貧窮國家可較慢。

第二種是呼籲逐步淘汰欠缺碳捕捉與封存的項目，並快速減少化石燃料使用，以在二○五○年前達成碳中和。

第三種選項則是對逐步淘汰化石燃料隻字不提，此一立場獲中國大陸和中東產油國沙烏地阿拉伯支持。鑑於沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲四日已向彭博資訊表明，絕對反對逐步淘汰，預料協商難度不小。該草案將作為未來幾天各方協商的基礎，最終版本預計十二日出爐。

此外，美國總統氣候特使柯瑞五日在COP28提出一項推動核融合國際參與計畫，並提到這種零碳排技術可能成為對抗氣候變遷不可或缺工具之一，核融合具有使世界發生革命性變革的潛力。該計畫已有美英等卅五國參與，將聚焦研發、供應鏈議題、規範及安全。