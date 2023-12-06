聽新聞
test
0:00 / 0:00

COP28／AI有助減排 但耗電也成暖化推手

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

針對COP28商討的議題，企業家和研究人員認為，人工智慧（AI）具有能夠加強各國因應氣候變遷和追蹤其變化的潛力，但也有專家表達擔憂，指出AI巨量運算的電力需求，本身就恐造成碳排放量飆升。

紐約時報三日報導，COP28開議後，就提到正與微軟合作開發一款AI工具，協助追蹤各國是否履行減少化石燃料排放的承諾，以解決氣候外交最棘手問題之一。

其他團體也提出相關研究，諸如AI可減少製造業與食品生產時的碳排、協助尋找新的再生能源項目，以及在極端氣候下平衡電力負荷等。由於AI能處理大量資訊，其洞察力及效率遠遠超過電腦及大數據科學家，在氣候方面應可廣泛應用。

部分企業高層說，已藉由AI向面臨洪水威脅的居民發出警報、向苦於乾旱的農民發送超本地化（hyperlocal）種植建議的資訊，或協助遭嚴重空汙影響的民眾決定從事戶外活動的最安全時段。谷歌及波士頓顧問公司預測，至二○三○年，AI可有助減少達十分之一的溫室氣體排放。

不過，其他研究人員亦提出另一種風險。據一項十月發表的同儕審查分析估計，全球AI系統至二○二七年的能源消耗量，將相當於一個瑞典的消耗量；波士頓顧問公司為谷歌所做的研究也顯示，AI運算很可能需大量水資源，並產生愈來愈多廢棄物

波士頓 紐約時報 廢棄物

延伸閱讀

氣候變遷補償誰該付錢？大陸、印度主張「共同但有差異」 西方出現支持聲浪

COP28直擊／柯瑞出席甲烷會議 宣布155國承諾減排

COP28峰會／淘汰化石燃料「將回穴居時代」？主席改口尊重科學

化石燃料碳排將創新高 學者：減碳需搭配習慣改變

相關新聞

COP28報告：今年全球化石燃料碳排 創新高

科學家五日在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）發布全球碳預算報告，指出今年各國化石燃料的二氧化碳排放量...

COP28／高舉「能源聖杯」 美氣候特使推出核融合國際參與計畫

核融合長年來被視為人類能源的終極聖杯，美國總統氣候特使柯瑞5日在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中...

COP28／全球化石燃料碳排衝新高

科學家5日在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）發布全球碳預算報告，指出今年各國化石燃料的二氧化碳排放...

COP28／甲烷減量承諾 155國簽署

美國總統氣候特使柯瑞在聯合國氣候峰會COP28上，宣布已有155個地區或國家政府簽署「全球甲烷承諾」，矢言減少甲烷排放以...

COP28／國泰金控：碳排占4成 亞洲角色關鍵

台灣眾多金融企業參與COP28，國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的...

COP28／AI有助減排 但耗電也成暖化推手

針對ＣＯＰ28商討的議題，企業家和研究人員認為，人工智慧（AI）具有能夠加強各國因應氣候變遷和追蹤其變化的潛力，但也有專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。