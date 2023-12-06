COP28／AI有助減排 但耗電也成暖化推手

針對COP28商討的議題，企業家和研究人員認為，人工智慧（AI）具有能夠加強各國因應氣候變遷和追蹤其變化的潛力，但也有專家表達擔憂，指出AI巨量運算的電力需求，本身就恐造成碳排放量飆升。

紐約時報三日報導，COP28開議後，就提到正與微軟合作開發一款AI工具，協助追蹤各國是否履行減少化石燃料排放的承諾，以解決氣候外交最棘手問題之一。

其他團體也提出相關研究，諸如AI可減少製造業與食品生產時的碳排、協助尋找新的再生能源項目，以及在極端氣候下平衡電力負荷等。由於AI能處理大量資訊，其洞察力及效率遠遠超過電腦及大數據科學家，在氣候方面應可廣泛應用。

部分企業高層說，已藉由AI向面臨洪水威脅的居民發出警報、向苦於乾旱的農民發送超本地化（hyperlocal）種植建議的資訊，或協助遭嚴重空汙影響的民眾決定從事戶外活動的最安全時段。谷歌及波士頓顧問公司預測，至二○三○年，AI可有助減少達十分之一的溫室氣體排放。

不過，其他研究人員亦提出另一種風險。據一項十月發表的同儕審查分析估計，全球AI系統至二○二七年的能源消耗量，將相當於一個瑞典的消耗量；波士頓顧問公司為谷歌所做的研究也顯示，AI運算很可能需大量水資源，並產生愈來愈多廢棄物。