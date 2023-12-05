COP28直擊／氣候決策、氣候融資都見性別不平等

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）談判持續進行，性別平等是12月4日大會主題之一。此外，本屆COP首次開設「女性與性別」（Women and Gender）展區，在其中一場論壇擔任講者的馬來西亞氣候政策倡議組織成員茱法卡爾說，婦女無疑是經濟活動的重要角色，如果在低碳轉型的過程，多數決策者是男性，「導致沒有拉近男女工資差距、無法確保女性社會福利，那就等於沒有轉型。」

中山大學公共事務管理研究所教授、台灣婦全會理事長彭渰雯分析，開發中國家常靠女性勞力取水、囤柴，彌補基礎設施不足，若生活環境面臨極端氣候災難，女性往往受最大衝擊，性別議題在氣候危機中顯得重要。

聯合國數據指出，亞太地區由女性擔任環境主管機關首長的比例不到兩成，顯示女性是氣候決策圈的弱勢。

婦權基金會研究員李心祺說，綜觀國際創投界，女性創業者獲得的創投基金和男性不成比例，現下有越來越多女性投入氣候相關創業，但資源是很現實的挑戰。

看得見問題、想得出方法，卻缺乏資源實行，是女性投入氣候行動的最大挑戰。12月3日，COP28一場周邊會議，聚焦討論女性不易取得氣候融資。

「我身上的傳統服飾，就是由婦女的手一針一線縫製的。」瓜地馬拉原住民和生物多樣性婦女委員會成員薩卡里亞斯表示，婦女在糧食、語言、文化保存等方面有重要角色，但卻常被摒除在氣候行動及決策圈之外，薩卡里亞斯強調：「女性應被視為有能力改變現況的主體，而非承受援助的弱勢者。」

菲律賓全國社區森林管理聯合會主席克拉多說，氣候變遷衝擊她家鄉的農業，負責種作的婦女如今無法養活家人，被迫貸款、負債。為此，克拉多的團隊在當地推動森林保育計畫，並培力女性相關技能。「然而，大部分人都是志願參與，缺乏資金進行需要更高端技術的專案。」

來自巴西的氣候倡議者、聯合國全球盟約青年顧問珂斯特說，今年並不是歷史上最炎熱的一年，而是未來幾十年中最涼爽的一年，長期在弱勢者社區從事氣候教育和在地行動的她認為，大家都試圖從「全球」的角度談氣候問題，真正進到「地方社區」的資源卻很不夠。

英國婦女處長克蕾米蕭表示，如果我們不能確保社會中的每個人都有能力塑造未來，就無法實現永續發展目標或《巴黎協定》，必須加強女性在氣候行動中扮演的角色。

加拿大政府全球事務部氣候融資總監赫斯特說，加拿大政府提供的所有氣候融資當中，八成納入性別平等的目標，例如向達到性別平等的融資對象提供較低利率，「一家公司在一年內將女性員工數量增加了四分之一，這樣的案例過去少有女性投入的氣候相關行業而言尤其重要。」

茱法卡爾說，所有投資都需要有效衡量成效，「數據是氣候融資的基礎」，然而目前我們缺乏框架衡量女性在氣候變遷中受到的傷害，或潛在的產值，自然難獲投資者青睞。