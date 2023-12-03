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日經：提升對中嚇阻 美明年在印太部署新陸基飛彈

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國飛彈巡洋艦蒙特瑞號2018年發射戰斧巡弋飛彈。圖／美聯社
美國飛彈巡洋艦蒙特瑞號2018年發射戰斧巡弋飛彈。圖／美聯社

日本經濟新聞3日報導，美國太平洋陸軍發言人菲利普斯（Rob Philips）表示，美國軍方計畫明年在印太地區部署陸基中程飛彈，以提升對中國大陸的嚇阻。這是美軍自冷戰結束以來，首度在該地區建立其中程飛彈庫儲。

菲利普斯向日經概述前述計畫，考慮中的部署選項，包括標準6型飛彈陸基版及戰斧巡弋飛彈，據信射程在500至2700公里間。但他未詳述這些飛彈可能部署的地點與時間。

這是自美蘇於冷戰時期簽署的中程核武條約2019年到期以來，美方首次部署這類飛彈。美蘇1987年時由總統雷根與蘇共中央總書記戈巴契夫締約，禁止兩國發展和保有射程在500至5500公里間的陸基飛彈。

在美國受該條約拘束時，中國持續擴充其中程飛彈庫儲。五角大廈的年度中國軍力報告指稱，據估計中方目前保有1500枚射程在1000至5500公里間的飛彈。

該報導提到，因應台海南海危機，將需要射程能到達這些關鍵航道或中國大陸境內目標的飛彈。這意味著是在第一島鏈附近的延伸部署，即從沖繩群島、台灣到菲律賓。

卡內基國際和平基金會高級研究員潘達說，美國陸軍主要將派中程飛彈部隊到美國屬地關島，尋求在「有事」之際，對其亞洲盟邦進行更多的前進部署。這些部隊將常態部署在區域內的美國領土，主要就是關島。若發生危機，美國盟邦可能對這些部隊的輪替部署持開放態度，但這要看未來的政治動態。

目前日本和菲律賓等美國盟邦都不願再接受新的美國軍力部署，唯恐在發生危機時成為共軍直接攻擊目標。

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