中越計劃升級鐵路連接 新線路經過越南最大稀土地帶

據路透社援引越南方面的高級官員和外交官表示，中國和越南在努力對兩國迄今發展不足的鐵路連接進行重大升級，以促進一條穿越越南稀土中心地帶並通往越南北部第一大港口的鐵路線。

這些官員和外交官們說，此次會談是為中國國家主席習近平可能在未來幾周訪問河內所做准備的一部分。這將進一步確認越南在全球供應鏈中日益重要的戰略作用，目前包括美國在內的多個大國都在越南爭奪影響力。

中越同意加強貿易關係、促進鐵路連接

中國外長王毅周五（12月1日）在河內會見了越南領導人後，在越南政府門戶網站上發表了一篇文章，稱兩國同意加強貿易關系並促進鐵路連接。

越南總理范明政曾在11月發表的一份聲明中呼籲升級連接中國南部昆明和越南港口城市海防的鐵路。此前，中國商務部長王文濤也罕見地訪問了越南。

中國官員強調了加強與越南基礎設施互聯互通的重要性。

越南目前已經有鐵路與中國連接，但系統陳舊，越南一側的運力有限。目前，中越兩國的鐵路系統還不能互通，這意味著火車必須在邊境停靠，將乘客和貨物轉運到國內服務站。

升級後的鐵路將途經越南擁有其最大稀土礦藏的地區，而中國是迄今為止世界最大的稀土提煉國。

越南正試圖建立自己的稀土產業，這被外界看作是挑戰中國在稀土領域的主導地位之舉。不過目前看起來，越南內部的爭鬥給這些努力蒙上了陰影。

據越南官媒報導，中國和越南的稀土行業專家上周討論了加強稀土加工合作的問題。

目前還不清楚中國將為越南的鐵路升級提供多少資金，也不清楚河內是否會接受中國政府為此提供巨額融資。

一位外交官對路透社說，這條鐵路線可能會被視為中國在全球基礎設施投資的旗艦項目「一帶一路」倡議的一部分，但目前還不清楚它是否會被列為「一帶一路」項目。

周五，越南政府表示，兩國已完成了促進越南基礎設施項目與「一帶一路」倡議之間聯繫的談判。

加強兩國鐵路連接還可以促進越南對中國的出口，這涉及的主要是農產品，同時推動中國遊客到越南北部旅游，並進一步整合兩國的製造業，專家們已經認為兩國的製造業是共生的，越南的工廠主要組裝中國生產的零部件。

中國是越南最大的貿易夥伴，今年到目前為止也是越南的主要投資國，其中包括來自香港的投資。在北京和華盛頓之間的貿易緊張局勢下，許多中國公司將部分業務遷往越南。

儘管中越兩國經濟聯繫蓬勃發展，但這兩個共產黨執政的國家在南海面臨長達數年的主權爭端，並在上世紀70年代末曾爆發一場短暫的戰爭。

（路透社）

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