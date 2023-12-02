陸若侵台 逾7成美國人支持承認台灣

美國加州雷根總統基金會與研究所十一月卅日公布年度國防調查結果，七成二美國成人受訪者回答，若中國大陸侵台，將支持美國正式承認台灣；一成五則反對。

該調查有關前述的提問是：雖然中國官方政策稱台灣是中國一部分，但台灣數十年來獨立運作，若中國侵台，你將支持或反對美國如何協防台灣？支持經濟制裁中國的有六成九；一成六反對。支持運送更多軍備予台灣的有五成六；二成八反對。支持將航艦等美國軍事資產派往該地區的有五成八；二成八反對。支持設立禁航區的有五成三；三成反對。

至於是否支持派美軍地面部隊協防台灣，四成六支持；三成五反對。而為嚇阻侵略，六成支持美國在台灣周邊加強軍事部署；二成五反對。另有五成五支持增加美國對台軍售，以達到嚇阻目的；二成八反對。

這是第六年也是第六次的雷根國防調查，自十月廿七日至十一月五日進行，共二五○六名美國成人受訪。

此外，視中國為美國「敵人」的受訪者增至七成七；當作美國盟友的有一成五。相較於該調查二○一八年的結果，當時視中國為敵人的有五成五；三成八當作盟友。過半的五成一也視中國為美國最大威脅，高於去年的四成三與二○一八年的二成一。

針對最擔心中國哪些方面的提問，兩成回答軍事建設；兩成回答侵犯人權，像新疆維族穆斯林等少數族裔及宗教；一成七最關切中國的外交政策；一成五最擔心中國的經濟措施；一成擔心台灣遭中國威脅。

在美中軍事實力對比上，三成四仍認為美國較強；二成八覺得是中國；三成回答勢均力敵。在美中經濟實力對比上，回答美、中較強的分別是三成四比二成八。

受訪者對美國在全球的外交影響力更有信心，認為美方較強的有四成四；覺得中方較強的僅一成五。但在網路能力和人工智慧（ＡＩ）方面，較多受訪者回答中方較占優勢，分別是三成三比二成四；二成九比二成六。

在冷戰結束前後都被視為美國最大威脅的俄羅斯，則逐漸在受訪者心目中的分量減輕，已從去年的三成一降至二成四。另有六成五認同華府決策者因俄烏戰爭而分散對中國威脅的關注。