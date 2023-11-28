美：AUKUS整合新興科技入軍事領域 盼與更多國合作

美國國務院資深官員27日表示，AUKUS除了有澳英美三國協力為澳洲打造核動力潛艦外，第二支柱將聚焦共同發展量子、AI和極音速等新興科技，還會邀請更多夥伴加入，但尚未定案；該官員雖未直指中國大陸或其他特定國家，但強調目標在於推動穩定且具韌性的印太區域，阻止潛在侵略。

國務院主管軍備控制暨國際安全事務的次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）27日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic council）表示，美國正面臨地緣政治和安全的重大變化，包含中國大陸快速、不透明且全面的軍力擴張，俄羅斯對烏克蘭的持續作戰以及危險的核論調，北韓升級與破壞穩定的行動等。

澳英美2021年9月建立三方安全夥伴關係（AUKUS），詹金斯表示，一方面支持澳洲打造核動力潛艦，一方面將深化三方國防關係，在量子、人工智慧（AI）、極音速、電子戰、水下作戰與網路作戰等領域合作，確保擁有最先進的能力，已有8個工作小組運作中。

詹金斯說，透過這兩項支柱，透過透明的合作、科技創新與互操作性，AUKUS將強化在印太區域的綜合威懾，以及美國的競爭優勢。

國務卿布林肯（Antony Blinken）5月任命詹金斯為負責AUKUS的資深官員，詹金斯表示，澳英美三國負責打造核動力潛艦之外，也會致力於將新興科技整合到軍隊力量中，提高互操作性；最終，美國認為可以與更多的其他國家合作，但目前尚未定案。

加拿大和紐西蘭傳出希望加入AUKUS，英國國會也建議AUKUS邀請日本和南韓加入，同時這些國家也都要面臨激怒北京的風險；目前尚未有更進一步消息。

布林肯今年7月曾說，「對紐西蘭和其他夥伴敞開大門；當他們認為適當時候，就可以參與進來。」