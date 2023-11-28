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沖繩將有叢林探險主題公園！2025年開幕 投資700億日圓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
沖繩2025年將有一家叢林探險主題公園開幕營業。網路照片擷自X@halohalo_travel
沖繩2025年將有一家叢林探險主題公園開幕營業。網路照片擷自X@halohalo_travel

日本沖繩北部2025年將新開一座投資700億日圓（約台幣150億元）、旨在提供叢林探險體驗的大型主題公園Junglia，遊客能乘坐熱氣球觀賞海洋和森林景緻、搭車模擬逃離恐龍追擊，或在林中放鬆享受泡湯並用餐。 

這座主題公園的用地過去是高爾夫球場，面積達60公頃，主要是想利用沖繩的地理優勢，距離中國大陸和東南亞都很近，吸引遊客入境。

領軍規畫Junglia的是總部在大阪、森岡毅經營的行銷公司Katana。森瞞毅曾帶領日本環球影城轉虧為盈，他說，「東京迪士尼樂園、日本環球影城和位於日本長崎縣的豪斯登堡，是大家熟悉的大型主題公園 ，但如果沖繩就能提供類似體驗，遊客也不必大老遠跑去那些地方了」。

Junglia鄰近的一塊地還打算再建一個有動漫和其他內容的公園。

日本 沖繩 環球影城 迪士尼樂園

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