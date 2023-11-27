日媒：挺韓辦世博 岸田助尹錫悅

日本外相上川陽子和南韓外長朴振廿六日另在釜山的飯店舉行雙邊會談約八十五分鐘，這是九月甫就任的上川以外相身分第三度與朴振面對面會談，兩人本月中旬才在美國舊金山會談。

這次「上朴會」商討日韓、北韓等朝鮮半島相關問題及美日韓合作等議題。針對南韓首爾高院廿三日就一起日軍二戰前朝鮮半島慰安婦受害者對日索賠案，判決日方必須全額支付原告要求的賠償金，上川除表達強烈抗議與深感遺憾，也重申日本政府立場，亦即要求韓方在該判決上勿違反國際法。

朴振回覆表示，尊重韓日政府間二○一五年十二月的「最終而且不可逆地解決（韓籍慰安婦問題）」正式協議，兩國應該依據協議共同致力恢復受害者名譽及尊嚴，並擴大在外交和經濟、安保、人員交往等層面的合作，以尋求面向未來的雙邊關係。

兩人還談到將在北韓綁架日本人質與北韓人權問題上密切合作，並同聲譴責和擔憂北韓廿一日成功發射運用彈道飛彈技術的軍事偵察衛星萬里鏡一號，明顯違反安理會決議，以及北韓持續研發核飛彈、俄國近來增加與北韓的武器交易；兩人確認日韓對此將與同為兩國盟邦的美國聯手因應。

日本讀賣新聞廿六日報導，日本政府已確認支持南韓政府申辦二○三○年釜山世界博覽會的方針，被認為是日本首相岸田文雄欲進一步強化日韓關係，相挺去年就任以來盡力改善日韓關係的南韓總統尹錫悅。南韓預定明年四月舉行國會選舉，據南韓民調機構Realmeter廿日公布的民調，尹錫悅的施政滿意度僅三成五六、不滿意度則高達六成一八。