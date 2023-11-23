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稱殺了4千名巴勒斯坦小孩還不夠 美前高官騷擾清真攤商被捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前高級政府官員塞爾多威茨被錄下稱紐約市一名清真食品小販為「恐怖分子」，又稱加薩走廊的4000名巴勒斯坦孩童之死「還不夠」，隨後被警方逮捕。圖／野獸日報／X
美國前高級政府官員塞爾多威茨被錄下稱紐約市一名清真食品小販為「恐怖分子」，又稱加薩走廊的4000名巴勒斯坦孩童之死「還不夠」，隨後被警方逮捕。圖／野獸日報／X

美國一名前高級官員被錄下稱紐約市一名清真食品小販為「恐怖分子」，又稱加薩走廊的4000名巴勒斯坦孩童之死「還不夠」，隨後被警方逮捕。

半島電視台報導，這名64歲的前政府官員塞爾多威茨（Stuart Seldowitz），曾任國務院以色列與巴勒斯坦事務辦公室副主任，也曾任歐巴馬政府時期的國家安全會議南亞局代局長。

紐約警方表示，塞爾多威茨22日因跟蹤仇恨犯罪（hate crime stalking）等多項罪名被捕，「一名24歲男性受害人向警方供述，有人多次在他的工作場所接近他，在不同日期多次發表反伊斯蘭言論，導致受害人感到害怕與惱怒」。

根據報導，影片顯示了塞爾多威茨跟一名在曼哈頓清真推車工作的埃及男子，為了以色列對加薩發動戰爭而發生糾紛。根據社群媒體平台「X」（前身為推特）上的影像，塞爾多威茨在一次對話中說，「如果我們殺了4000名巴勒斯坦小孩，那還不夠」。

雖然攤商要塞爾多威茨離開，還說他不要聽這些話，但塞爾多威茨接著又說，「你是個恐怖分子，你支持恐怖主義」。在其他對話影片裡，塞爾多威茨對伊斯蘭先知穆罕默德口吐諱言，還因為攤商的英文不夠流利而稱他「無知」，也威脅利用自己跟政府的關係，動員埃及的秘密警察對付攤商跟他的父母。

塞爾多威茨22日被拘留前告訴當地新聞媒體，網上影像未能講述事情的全貌，還稱自己不滿該男子表達對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的同情。但半島電視台指出，沒有其他影像顯示攤商提到了哈瑪斯。

儘管如此，塞爾多威茨仍向記者宣稱，「我發表的言論要求他為支持恐怖主義提出解釋，我認為這些話是恰當的」。

巴勒斯坦 恐怖分子

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