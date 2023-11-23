稱殺了4千名巴勒斯坦小孩還不夠 美前高官騷擾清真攤商被捕

美國一名前高級官員被錄下稱紐約市一名清真食品小販為「恐怖分子」，又稱加薩走廊的4000名巴勒斯坦孩童之死「還不夠」，隨後被警方逮捕。

半島電視台報導，這名64歲的前政府官員塞爾多威茨（Stuart Seldowitz），曾任國務院以色列與巴勒斯坦事務辦公室副主任，也曾任歐巴馬政府時期的國家安全會議南亞局代局長。

紐約警方表示，塞爾多威茨22日因跟蹤仇恨犯罪（hate crime stalking）等多項罪名被捕，「一名24歲男性受害人向警方供述，有人多次在他的工作場所接近他，在不同日期多次發表反伊斯蘭言論，導致受害人感到害怕與惱怒」。

根據報導，影片顯示了塞爾多威茨跟一名在曼哈頓清真推車工作的埃及男子，為了以色列對加薩發動戰爭而發生糾紛。根據社群媒體平台「X」（前身為推特）上的影像，塞爾多威茨在一次對話中說，「如果我們殺了4000名巴勒斯坦小孩，那還不夠」。

雖然攤商要塞爾多威茨離開，還說他不要聽這些話，但塞爾多威茨接著又說，「你是個恐怖分子，你支持恐怖主義」。在其他對話影片裡，塞爾多威茨對伊斯蘭先知穆罕默德口吐諱言，還因為攤商的英文不夠流利而稱他「無知」，也威脅利用自己跟政府的關係，動員埃及的秘密警察對付攤商跟他的父母。

This man wearing a green jacket was berating and harassing a halal cart vendor off 83rd and 2nd Ave in NYC. Does anyone know who this man is? Planning to report to the authorities. pic.twitter.com/GwklyXpsPH — Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023

塞爾多威茨22日被拘留前告訴當地新聞媒體，網上影像未能講述事情的全貌，還稱自己不滿該男子表達對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的同情。但半島電視台指出，沒有其他影像顯示攤商提到了哈瑪斯。

儘管如此，塞爾多威茨仍向記者宣稱，「我發表的言論要求他為支持恐怖主義提出解釋，我認為這些話是恰當的」。