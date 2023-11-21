阿根廷極右派 米雷伊當選總統

阿根廷十九日舉行總統決選，右翼自由主義經濟學者米雷伊（Javier Milei）獲勝，將在十二月十日就職，任期四年。米雷伊提出廢除央行等爭議政策，常被和美國前總統川普與「巴西川普」、巴西前總統波索納洛相提並論。紐約時報報導，這意味著飽受經濟危機所苦的阿根廷選擇「向右轉」，以及全球極右翼勢力不衰。

五十三歲米雷伊自稱是無政府資本主義者，他十九日以五成五七得票率，大勝中間偏左現任經濟部長馬沙的四成四三。在全國廿四省，米雷伊席捲廿一省，計票尚未結束馬沙就已承認敗選。

米雷伊在勝選演說中表示，阿根廷情勢非常危急，需要進行劇烈變革，但衰落已結束，重建將開始，「我們曾是世界上最富有的國家，卅五年後，我們將再次成為強國」。

米雷伊從政僅兩年，是阿根廷史上第一個未曾當過省長的總統。他標榜必須採取「休克療法」，重建經濟與國家治理。選戰時他開出撙節及減稅競選支票，還宣示將廢除央行，將政府部會從十八個砍到八個，反對政府干預及資本管制，以及全面改用美元取代阿根廷披索等主張。

米雷伊還主張禁止墮胎、鬆綁擁槍規定，也反對性教育及女權主義政策。他駁斥人類活動導致全球氣候變遷說法，還說外交上只考慮與反社會主義國家往來，也表明不認同俄中及巴西等國政策。他最常提到的友邦是美國及以色列。美聯社報導，他似乎像更保守的美國共和黨人。

美國國務卿布林肯已表示，期待與米雷伊合作。中國大陸外交部發言人毛寧說，願和阿方一起延續兩國友好。

倫敦凱投宏觀公司首席經濟學家傑克森認為，中國雖是阿根廷鋰及大豆等商品主要買家，米雷伊當選可能代表阿根廷這個美洲第三大經濟體將從中國靠向西方世界。

紐時引述政治分析家報導，米雷伊當選反映出阿根廷民心思變，而非選民認同極右翼。阿根廷年通膨率逼近百分之一五○，居全球第三；貧窮率達四成；二○二○年四月新冠疫情蔓延至阿根廷前，八十阿根廷披索可兌一美元，如今已重貶到近一千比一。

米雷伊擔任黨魁、創黨僅兩年多的自由進步黨在七十二席參議院只有七席，在二五七席眾議院也僅卅八席。各界好奇他未來要如何實現其選舉支票。