「阿根廷川普」當選新總統

極右派自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei）19日在阿根廷總統選舉第二輪投票以懸殊的得票差距勝出，這位有「阿根廷川普」之稱的新任總統矢言，將徹底改造飽受衰退、貨幣貶值及通膨之苦的阿國經濟。

計票結果顯示，米雷伊得票率近56%，大幅領先競爭對手、現任經濟部長馬沙（Sergio Massa）的44%。這項選舉結果顯示，在其他南美國家政府左傾之際，阿根廷選擇了向右轉。但也有政治分析師認為，米雷伊勝選反映的是阿根廷民心思變，而非認同極右意識形態。

當前阿根廷的年度通膨率飆破140%，為全球第三高；全國有40%以上民眾生活困苦，披索幣值也持續重貶，2020年4月新冠疫情開始時，1美元可兌80披索，上周五已貶至920披索，周日在當地加密貨幣交易所匯價更跌至近1,000披索，下跌8%。

53歲的米雷伊承諾「打破現狀」，採取休克療法（shock therapy）救經濟，包括關閉央行、放棄披索改用美元為官方貨幣、削減支出。這些恐帶來痛苦的改革，引起憤怒選民的共鳴，但也引起其他人憂心緊縮政策。

如果美元化政策成真，阿根廷將進入一個未知領域，因為從未有過一個像阿根廷這種規模的國家，將自己的貨幣政策交在美國決策者的手中。雖然之前已有厄瓜多和薩爾瓦多先後實施經濟美元化。

米雷伊也改寫了阿國歷史，他是未曾擔任過省長即當選總統的第一人，從政歷史也僅短短兩年。