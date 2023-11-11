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葉倫：陸若妨礙競爭 美會直言不諱

聯合報／ 編譯盧炯燊茅毅、記者黃國樑廖士鋒／綜合報導
財政部長葉倫(右)9日起與中國主管經濟的國務院副總理何立峰(左)在舊金山會談，為下周舉行的亞太經合組織會議(APEC)峰會期間的「拜習會」鋪路。(Getty Images)
財政部長葉倫(右)9日起與中國主管經濟的國務院副總理何立峰(左)在舊金山會談，為下周舉行的亞太經合組織會議(APEC)峰會期間的「拜習會」鋪路。(Getty Images)

替拜習會鋪路，美國財長葉倫及中國大陸主管經濟的副總理何立峰，九、十日在舊金山會談。美國之音報導，兩人會晤氣氛融洽又溫和親切。葉倫開幕致詞時重申，美無意與中脫鉤，美中經濟全面分道揚鑣對兩國及全球都是災難，但當中方採取一些有礙美國公司及勞工公平公正競爭的做法時，美方也會直言不諱。

葉倫與何立峰舉行為期兩天的會議，路透報導稱，葉倫試圖向中國保證，美國希望在公平競爭的基礎上，與中國建立健康的經濟關係。她並說，她將討論並且解釋美國持續實施國家安全限制背後的原因。

何立峰表示，他與葉倫的接觸是「建設性的」，他將傳達中國「對經濟的主要關切」，包括改善投資和營商環境，並「採取有效措施使我們的經貿關係重回正軌」。報導說，何立峰指的是中國反對美國對中國出口到美國的商品長期加徵關稅，及對華投資的限制。報導稱，美國副財長沃利．阿德耶莫對路透表示，葉倫將明確表示中國不應「在俄烏戰中向俄國提供物質支持」，這樣做的公司將招致美國制裁。

大陸駐美大使謝鋒九日指出，「中美關係仍面臨嚴峻挑戰，穩定和改善中美關係依然任重道遠」，並要求美方落實「五不四無意」、「不逾矩、不玩火、不折騰」。

美國 葉倫

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