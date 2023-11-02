謀殺或意外？下廚宴請前公婆釀3死 喊冤澳洲女子被捕

隨著加薩地區巴勒斯坦人的死傷擴大，美國總統拜登力挺以色列的立場面臨來自民主黨內更大的壓力。民主黨的「全國穆斯林民主委員會」對拜登下最後通牒，要求他立即促成加薩停火，否則就沒有選票。美國穆斯林和阿拉伯裔一向是民主黨的鐵票部隊，拜登堅定支持以色列，正在流失穆斯林選票，他的穆斯林支持度已從59%掉到17%，但猶太裔也是民主黨的大票倉，拜登同樣惹不起，看來這場以巴衝突已打亂拜登的選情。 拜登面臨兩方的選票壓力，2020年總統大選，64%穆斯林投給民主黨的拜登、35%投給共和黨的川普，而美國猶太裔選民對拜登的支持也不遑多讓，2020年有68%投給拜登，30%投給川普。

2023-11-02 10:00