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謀殺或意外？下廚宴請前公婆釀3死 喊冤澳洲女子被捕
澳洲維多利亞省吉普斯蘭（Gippsland）7月底驚傳一起食物中毒命案，49歲婦女派特森（Erin Patterson）下廚宴請前夫一家四口，結果食物中疑似含有劇毒蘑菇「死帽菇」，導致3人死亡，始終堅稱自己是無辜的派特森1日被捕。
派特森7月29日邀請70歲前公婆帕特森（Don Patterson）與蓋兒（Gail），以及蓋兒的66歲妹妹希瑟（Heather Wilkinson）和其丈夫威爾金森（Ian Wilkinson）來家裡共進午餐，結果隔天4人被送往醫院，其中前公婆帕特森與蓋兒和希瑟搶救不治身亡，威爾金森則一度命危。
BBC報導，親自下廚的派特森1日被捕，目前尚未受到指控。派特森始終堅稱自己是無辜的，否認犯下任何不當行為。
維多利亞省警方表示，將對該女子進行訊問，並持搜索令前往她家中搜查。
帕特森曾表示，自己在餐後因胃痛而被送往醫院打了點滴和服藥，以防止肝損傷。
她說，她用超市購買的蘑菇和幾個月前在亞州雜貨店購買的乾燥蘑菇混合製成威靈頓牛肉餡餅。
她8月發聲明指出，「想到這些蘑菇可能導致我所愛的人承受病痛，我感到非常震驚。我想重申，我絕對沒有理由傷害我的愛人們。」
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