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菲中船隻南海碰撞 馬尼拉召中國大使抗議

中央社／ 馬尼拉23日綜合外電報導

菲律賓外交部官員表示，馬尼拉當局今天就菲律賓與中國船隻在具爭議的南海發生兩起碰撞事件，召見中國駐菲律賓大使。

菲律賓與中國船隻昨天在南沙群島（SpratlyIsland）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近先後發生兩起碰撞，雙方互指責任在對方，並各自公布影片來為自己的說法佐證。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）告訴記者：「我們正充分利用可用的外交程序，包括在今天上午召見中國駐菲大使黃溪連。」

馬尼拉當局上一次召見黃溪連是在今年8月，抗議中國海警船在仁愛暗沙附近對菲國海巡船發射高壓水砲。

達沙說：「愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）是我國專屬經濟區和大陸棚的一部分，我們對其享有主權權利及管轄權。」

她說：「中國作為一個大國，對促進區域和平穩定負有更重大的責任。」

菲律賓指責中國海警船「魯莽行事」，導致與菲律賓武裝部隊承包的一艘木船相撞。這艘木船當時正為擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）運送補給物資。

另外，中國海上民兵船00003號撞到菲律賓海巡船MRRV4409左舷。菲方指中國民兵船當時正「積極參與騷擾、妨礙並阻擋菲律賓船隻」。

菲律賓 馬尼拉 外交部

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