聽新聞
test
0:00 / 0:00

五眼聯盟：陸藉網攻竊密

聯合報／ 國際中心／綜合報導
「五眼聯盟」國家情報首長17日發布聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活動。 (路透)
「五眼聯盟」國家情報首長17日發布聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活動。 (路透)

「五眼聯盟」國家情報首長十七日共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活動。

路透報導，五眼聯盟官員在美國加州矽谷會見民營企業後，發表上述聲明。五眼聯盟由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成，旨在分享彼此情報網。

美國聯邦調查局局長雷伊表示，這次「破天荒」的聯合呼籲，目的是要對抗中國對全球新創產業所構成「前所未有的威脅」。

相關官員表示，從量子技術、機器人到生物技術和人工智慧，中國在各個領域竊取機密。雷伊說：「中國長期以來都在利用一張技術大網來攻擊企業：網路入侵、特務情報操作、看似無害的企業投資和交易。而這張大網的每根繩線都變得更肆無忌憚、更加危險。」

美國長久以來指責中國竊取智慧財產權，這個議題向來也是美中關係的一大痛點，而這次是五眼聯盟成員首度聯合公開譴責中國。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於保護智慧財產權。

他在致路透的聲明中指出：「我們堅決反對針對中國毫無根據的指控與抹黑，希望相關各方客觀、公正看待中國的發展。」

澳洲安全情報組織總監勃吉斯表示：「中國政府正在進行史上規模最大、最複雜的智財權和專業知識盜竊活動。我們在這裡所討論的行為，遠遠超出了傳統的間諜活動範圍。」

雷伊表示，中國駭客計畫規模比其他主要國家每個駭客計畫的總和還要大，再加上北京派出間諜，以及從民營企業與研究機構竊取的商業機密，讓中國擁有巨大力量。

官員呼籲民間產業和學術界協助對抗這些威脅，而其中最主要的就是人工智慧工具。

美國 雷伊 財產 間諜

延伸閱讀

竹市路面坍塌議員索資遭拒 市府：涉智慧財產權

影／「鏈鋸人」波奇塔變競選標誌 阿根廷總統候選人高舉日本動漫吉祥物

英情資：中國網路釣魚謀取機密 接觸2萬英國人

阿根廷取代巴西 中國在拉丁美洲新寵兒

相關新聞

美控共機危險攔截 2年來逾180起

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）十七日在記者會抨擊，解放軍持續在南海與東海等空域，針對美國和盟友...

訪問北京也帶著！普亭「核按鈕手提箱」罕見曝光 陪同軍官隨身攜帶

周三（10月18日），普亭在軍官陪同下攜帶所謂核按鈕手提箱的罕見畫面曝光。此時，這位俄羅斯總統正在訪問北京...

美日韓空軍 本月22日首次聯演

南韓媒體十八日引述軍方消息人士說法報導，美日韓空軍將在廿二日於朝鮮半島鄰近空域進行聯合空中演習，強化應對北韓核威脅的合作...

五眼聯盟：陸藉網攻竊密

「五眼聯盟」國家情報首長十七日共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活...

倫敦能源產業會場外抗議被捕 瑞典環保少女遭起訴

英國警方今天以違反公共秩序罪名起訴瑞典環保少女童貝里（GretaThunberg）。能源產業巨頭昨天在倫敦舉行年度會議，...

出席大陸「一帶一路」論壇 德學者：普亭現在只會去絕對安全之處

俄羅斯總統普亭到中國出席「一帶一路」論壇，是他被國際刑事法庭下達逮捕令以來，首次出訪前蘇聯加盟國以外的國家。德國智庫專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。