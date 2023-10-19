五眼聯盟：陸藉網攻竊密

「五眼聯盟」國家情報首長十七日共同發布一份罕見聯合聲明，指責中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧技術對各國進行網攻和間諜活動。

路透報導，五眼聯盟官員在美國加州矽谷會見民營企業後，發表上述聲明。五眼聯盟由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成，旨在分享彼此情報網。

美國聯邦調查局局長雷伊表示，這次「破天荒」的聯合呼籲，目的是要對抗中國對全球新創產業所構成「前所未有的威脅」。

相關官員表示，從量子技術、機器人到生物技術和人工智慧，中國在各個領域竊取機密。雷伊說：「中國長期以來都在利用一張技術大網來攻擊企業：網路入侵、特務情報操作、看似無害的企業投資和交易。而這張大網的每根繩線都變得更肆無忌憚、更加危險。」

美國長久以來指責中國竊取智慧財產權，這個議題向來也是美中關係的一大痛點，而這次是五眼聯盟成員首度聯合公開譴責中國。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於保護智慧財產權。

他在致路透的聲明中指出：「我們堅決反對針對中國毫無根據的指控與抹黑，希望相關各方客觀、公正看待中國的發展。」

澳洲安全情報組織總監勃吉斯表示：「中國政府正在進行史上規模最大、最複雜的智財權和專業知識盜竊活動。我們在這裡所討論的行為，遠遠超出了傳統的間諜活動範圍。」

雷伊表示，中國駭客計畫規模比其他主要國家每個駭客計畫的總和還要大，再加上北京派出間諜，以及從民營企業與研究機構竊取的商業機密，讓中國擁有巨大力量。

官員呼籲民間產業和學術界協助對抗這些威脅，而其中最主要的就是人工智慧工具。