印度盼競逐下屆奧運 印尼、波蘭也有意

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

舉辦奧運是印度人的多年夢想。印度總理莫迪上週日證實，印度將正式角逐2036年奧運主辦權，並表示舉辦奧運是印度人多年以來的夢想。其他表態競逐主辦權的國家還包括印尼、墨西哥與波蘭。

舉辦奧運是夢想

據《半島電視台》報導，莫迪是在週日於孟買舉行的國際奧委會會議上表示，「印度人不只愛好運動，我們的生活就是運動。印度會不遺餘力籌備2036年奧運，這是14億印度人的夢想。」全球人口最多的印度已確定要爭取2036年夏季奧運與帕運主辦權，波蘭與印尼也跟進表態爭取。

目前印度尚未公布確切舉辦城市，但可容納13萬名觀眾入場的全球最大觀眾場館所在地阿默達巴德可望成為第一舉辦城市。

政治理由恐阻礙主辦權

印尼與墨西哥先前已表態有意願角逐2036年奧運主辦權，上個月波蘭總統杜達也向奧委會表達爭取意願。稍早波蘭拒絕讓俄羅斯選手參加今年舉辦的歐洲運動會，印尼則因為不願意接待以色列隊，已被國際足球總會FIFA撤銷印尼舉辦5月男子U-20世界盃主辦權。

印度爭取企圖心強

據《印度快報》報導，據了解，印度政府和印度奧林匹克協會未來幾週將成立委員會，探討未來申辦奧運的方式，至於國際奧委會在明年選舉之前，還不會做出2036年舉辦奧運權的決定。

國際奧委會主辦國家事務主管巴拉特表示，目前已收到有意角逐的國家數量多達2位數。她說，「現在還只是初步階段，沒有必要急，但印度的企圖心很明確。2036年主辦權最遲會等到2030年才宣布。」

國際奧委會企業與永續發展部門主管沙魯斯指出，一旦確定爭取後，國際奧委會會觀察該國的爭取能力、基礎設施以及各級政府與其他私部門與大眾支持的程度加以評估。主辦國還必須向國際奧委會提出20多項擔保，包括基礎設施、住宿、安全、公共與政府服務擔保等。

國際奧委會也表示，為了減少主辦國家舉辦成本，呼籲爭取主辦的國家能多多使用現有或臨時場館。

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