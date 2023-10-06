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普亭：機上手榴彈引爆導致普里格津墜機 未受外力衝擊
俄羅斯總統普亭表示，導致傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈津8月死亡的空難，是由機上的手榴彈被引爆造成，而不是飛彈襲擊，且發現他的辦公室有古柯鹼，疑似有吸毒。
普亭在黑海度假勝地索契（Sochi）出席一個活動時指，幾天前調查空難的委員會負責人向他匯報調查進展，指在遇難者遺體發現手榴彈的碎片，而客機並沒有受到外力衝擊。
普亭未提及手榴彈如何被引爆，稱調查人員沒有對罹難者遺體進行酒精和藥物檢測是錯誤的，並稱聯邦安全局在瓦格納叛變事件後，於瓦格納的辦公室發現了100億盧布現金，還發現5公斤古柯鹼。
普里戈津6月下旬聲稱不滿俄軍曾經攻擊瓦格納在烏克蘭的營地而發動叛變未果，在叛變事件兩個月後，他乘搭的飛機從莫斯科飛往聖彼得堡期間墜毀，包括他在內共10人罹難。
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