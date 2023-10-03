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曼谷購物中心槍擊案2死5傷 青少年嫌犯精神狀態混亂

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
泰國曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」當地時間3日下午4點10分左右（台灣時間下午5點10分）發生槍擊案，14歲的青少年槍手在百貨大樓3樓遭警方制伏。法新社
泰國曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」當地時間3日下午4點10分左右（台灣時間下午5點10分）發生槍擊案，14歲的青少年槍手在百貨大樓3樓遭警方制伏。法新社

泰國曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）當地時間3日下午4點10分左右（台灣時間下午5點10分）發生槍擊案，14歲的青少年槍手在百貨大樓3樓遭警方制伏。

泰國民族報（The Nation）報導，警方最初聲稱槍擊案導致3死，後將人數下修至2死5傷，其中2人重傷。2名死者皆為女性，分別是大陸旅客與緬甸工人，前者當場身亡，後者則送醫後不治。

據報導，槍手曾試圖從百貨與暹羅凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel ）間的聯通道逃亡，但酒店3樓的出入口並未開啟。曼谷報引述警方表示，槍手精神狀態混亂，聲稱腦中有聲音要他開槍射人。此外，他過去幾個月來也持續在當地醫院接受心理治療。

槍聲響起後，民眾驚慌逃出百貨大樓，也有許多店家開門提供民眾避難。美聯社報導，社群平台上多段影片顯示，槍手犯案時頭戴棒球帽、深色上衣與迷彩長褲，手裡握著手槍。一段據信是槍手遭逮捕後的影片則顯示，槍手留著中長髮、戴眼鏡，棒球帽上印有美國國旗。

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