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FT：歐洲電信業呼籲歐盟強制科技巨人分擔網路基建成本

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐洲電信業為了錢再度卯上Netflix和Google在內的科技巨人。美聯社
歐洲電信業為了錢再度卯上Netflix和Google在內的科技巨人。美聯社

英國金融時報報導，歐洲電信業者聯署一份公開信，要求歐盟強制使用他們網路的大型科技公司支付「公平分攤」基礎建設的成本，歐洲電信業也因此再度卯上Netflix和Google在內的科技巨人。

金融時報取得BT、德國電信和Telefónica在內20家電信公司負責人聯署的公開信中說，從電信基礎設施受益最大並帶進流量的科技公司，應分擔更多成本。此信將送交歐洲執委會和歐洲議會議員

電信業者警告：「未來的投資面臨嚴重壓力，需靠監管作為來確保。」「從流量最大的產生者那裡得到網路基礎設施成本上公平比率的貢獻，應形成一套新做法的根本。」

業者強調，監管當局必須有所作為，以確保未來投資。電信集團為支持5G並升全光纖網路，必須投入數十億美元。

他們所建議應建立一套付款機制的訴求對象，只限於「龐大的流量產生者」，重點在於「對貢獻要負責和透明，好讓業者得以直接投資於歐洲的數位基建」。

這種所謂「公平分攤計畫」在歐盟已漸漸得到支持，歐洲議會6月即「呼籲建立一個政策架構，讓龐大流量產生者公平貢獻資金，以確保電信網路有充足的資金，同時不損害網路中立性」。

歐洲執委會已表示，若要2030 年實現全歐盟人口集中地區 5G 覆蓋和全Gigabit 頻寬，可能需要額外投資 2,000 億歐元。歐洲執委會2月開始徵詢各方意見，原訂6月公布結果已被挪後。

流量 歐盟 議員

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