若俄羅斯發動導彈該如何自保？歐洲「天空之盾」填補防空系統漏洞

俄羅斯入侵烏克蘭讓歐洲燃起戰火，同時也使北約和歐洲的防御能力備受質疑，各國開始進行軍備升級，制定新的國防戰略，其中便包括如何防範俄羅斯可能發動的導彈襲擊——一旦俄烏戰爭升級的話。

歐洲19國參與

北約的歐洲防空系統存在漏洞。德國於2022年10月發起的歐洲天空之盾倡議（也稱「天盾」，European Sky Shield Initiative，ESSI）旨在填補這些漏洞。

在布魯塞爾召開的北約會議期間，15個國家簽署了建立歐洲防空系統的意向聲明。除德國外，參與國有比利時、保加利亞、愛沙尼亞、芬蘭、英國、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、羅馬尼亞以及斯洛伐克、斯洛文尼亞、捷克和匈牙利。其後，丹麥、瑞典、奧地利和瑞士也加入了這一計劃。

德國總理蕭茲稱，該計劃對「整個歐洲的安全」都是有益的，並且提出，一個整體的歐洲防空系統比每個國家各自建立昂貴、複雜的防空系統更經濟，也更高效。

不過，法國、義大利和波蘭尚未參與其中。巴黎批評該計劃不應局限於一個歐洲項目，也應將購買來自以色列和美國的技術包括在內。

天空之盾計劃的目標是盡可能協調採購短、中、遠程的防御系統，以便應對來自空中的各種威脅，實現多層次、一體化防空。德國聯邦國防部在其官網上將短程定義為距離不超過15公里，高度不超過6公里；中程為15到50公里的距離和最高25公里的高度；遠程則是50公里以上的距離和最高35公里的高度。

IRIS-T 用於防御無人機襲擊

德國聯邦國防部認為，「在所有這三個領域均存在能力缺口，天空之盾旨在填補這些能力缺口，並擴大加強現有能力」。

對於中短程防御，現有系統將被IRIS-T等現代系統取代。這種在德國生產的防空系統可以在40公里的距離和20公里的高度內攔截導彈、巡航導彈、無人機、飛機和直升機。

2023年6月，德國聯邦議院預算委已批准購買六套IRIS-T系統。目前，IRIS-T尚未在德國國防軍中投入使用，但德國空軍通過培訓烏克蘭士兵已經熟悉了該系統。迄今為止德國已將兩套IRIS-T系統交付給烏克蘭。

在遠程防空領域，聯邦國防軍擁有愛國者防空系統，該系統仍然被認為是有效的，但有待現代化。該美國地面防空導彈系統用於攔截飛機、巡航導彈和中程導彈。

愛國者系統自1984年以來已經在多個國家軍隊中投入使用，包括聯邦國防軍。

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然而進一步調整是必要的，尤其在攔截巡航導彈方面。由於其飛行高度較低，被探測時間較晚，通常只能通過現代防御系統，如愛國者或IRIS-T進行攔截。

根據德國聯邦國防軍的說法，全面的領土防御「極其昂貴」，只能通過大量系統共同實現，這也突顯了跨國聯合防御手段的必要性。

箭-3可在10萬米高空攔截

針對可以命中地球大氣層外目標的遠程導彈的防御也存在一定差距。德國聯邦國防部認為：「必須迅速彌補這一差距，尤其是在俄羅斯已經擁有了此類武器的情況下。德國必須要以比原計劃更快的速度，保護自己不受射程超過1000公里導彈的威脅。」

美國和以色列聯合開發的箭-3（Arrow 3）反導系統有望實現該目標，箭-3系統預計將於2025年底在德國投入使用。

德國國會預算委員會和國防委員會已於2023年6月批准購買該系統。根據以色列方面消息，該系統的成本約為40億歐元。箭-3可以在100公里高空攔截、摧毀導彈，射程可達2400公里。與「愛國者」類似，箭-3由移動發射裝置、移動控制中心、移動雷達站以及制導導彈協同作用組成。

花錢盡可能少，覆蓋面積盡可能大

歐洲天盾計劃成員國想要共同採購所需的武器系統，以盡可能經濟的方式覆蓋盡可能大的面積，與此同時將不同國家的不同防御需求考慮在內。

天盾計劃成員國還同意相互提供武器系統以及彈藥相關的支持。通過共同採購和維護令採購和運營成本降低。在德國，這筆錢將從1000億歐元的聯邦國防軍特別基金中支出，用以投資防空系統現代化。

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