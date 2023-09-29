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納卡投降亞塞拜然 6.8萬人出逃

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
納卡地區大批亞美尼亞裔居民廿六日逃往亞美尼亞，在路邊就地燒水做飲料。（路透）
納卡地區大批亞美尼亞裔居民廿六日逃往亞美尼亞，在路邊就地燒水做飲料。（路透）

亞塞拜然的納戈爾諾．卡拉巴赫（簡稱納卡）地區當局廿八日宣布，當地亞美尼亞族成立的「納卡共和國」將在二○二四年元旦解散，向亞塞拜然投降，納卡卅二年來追求獨立與國際承認行動宣告失敗。

納卡位置圖 資料來源／法新社
納卡位置圖 資料來源／法新社
納卡共和國「總統」沙赫拉馬尼揚廿八日簽署命令，宣布在二○二四年元旦前解散所有的國家機關與下屬組織，「納卡共和國不復存在」，同時建議納卡地區居民了解亞塞拜然提供的重新融入條件，「做出獨立與個人的決定」。

納卡區占多數的亞美尼亞裔一九九一年宣布獨立，分離主義當局統治了超過卅年。國際社會承認納卡區是亞塞拜然領土，但自從一九八○年代末期至一九九○年代初期爆發的戰爭以來，亞塞拜然與亞美尼亞兩個前蘇聯國家一直在激烈爭奪此地。

亞塞拜然上周發動閃電戰，完全收復納卡區控制權，迫使納卡政府同意放下武器，並就納卡區「重新融入」亞塞拜然展開談判。納卡政府重要成員都已遭逮捕或向亞塞拜然政府自首。

在最新一輪戰事之前，據信有十二萬亞美尼亞裔定居於納卡地區，亞塞拜然軍隊的進攻引發了亞美尼亞裔出逃，表示害怕亞塞拜然進行種族滅絕，而且不願意活在亞塞拜然統治之下。

亞美尼亞總理帕辛揚的發言人表示，過去幾天已有六萬八千多人從納卡區逃往亞美尼亞，相當於當地超過一半的人口已逃離。帕辛揚稱當地民眾大出逃為「種族清洗」，並預料未來幾天當地所有亞美尼亞裔都會離開，「這是一種直接的種族清洗行為，我們長期以來一直就此事警告國際社會」。

帕辛揚同時呼籲國際社會對亞塞拜然採取「實際行動」。他說，「如果這些聲明之後沒有相關的政治跟法律決定，光是譴責，有如同意正在發生的事情」。

華盛頓郵報指出，俄羅斯和亞美尼亞是戰略盟友，和亞塞拜然關係也相當堅實，且俄國在納卡派駐維和部隊。然而，俄烏戰爭讓俄國無暇他顧，無力在當地繼續扮演維和角色。

亞塞拜然 亞美尼亞 亞裔

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