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滯留太空長達371天刷新NASA紀錄！美俄太空人成功返回地球

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美俄三名太空人在太空滯留長達371天後成功返回地球，其中美國太空人魯比歐（Frank Rubio）創造了美國太空人滯留時間最長的紀錄。美聯社
美俄三名太空人在太空滯留長達371天後成功返回地球，其中美國太空人魯比歐（Frank Rubio）創造了美國太空人滯留時間最長的紀錄。美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）一名太空人和兩名俄羅斯太空人在太空停留一年多後，27日返回地球。其中美國太空人魯比歐（Frank Rubio）創造了美國太空人單一太空旅程最長時間的紀錄。

衛報報導，美俄三名太空人乘坐的聯盟號太空艙，當日降落在哈薩克的一個偏遠地區。他們原本的太空任務計畫是180天，但是他們乘坐升空的太空船在與國際太空站對接期間，疑似遭到軌道上的太空垃圾擊中，導致冷卻劑外洩，無法如期返回，變成要在太空逗留371天。

這讓魯比歐創造NASA太空人在太空滯留最長時間的紀錄。之前的同一項紀錄由另一名NASA太空人比范德黑（Mark Vande Hei）於2022年創下，他在太空待了355天。

目前全球滯留太空時間最久的紀錄，仍是俄國太空人波利亞可夫（Valeri Polyakov）在1994到1995年間創下，持續在俄國的和平號太空站待了437天。

47歲的盧比歐是一名軍醫和直升機飛行員，他2017年受訓成為太空人，第一次出任務就是這次的破紀錄任務。並指在太空中度過如此長的時間，對心理影響比預期還艱難，稱「回家真好」。

太空人 美國 NASA

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