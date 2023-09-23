快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓正聯大講話 高談和平統一

聯合報／ 記者黃國樑廖士鋒／綜合報導
大陸國家副主席韓正。（美聯社）
大陸國家副主席韓正。（美聯社）

出席第七十八屆聯合國大會一般性辯論並發表講話的大陸國家副主席韓正，廿一日於紐約聯合國總部談及台灣問題表示，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權及領土完整的決心。但我們（大陸）仍願盡最大努力爭取和平統一前景。

新華社報導，韓正說，中國堅決捍衛國家主權和領土完整。世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

另，大陸昨天在湖北武漢舉辦「國家統一與民族復興研討會」，海協會長張志軍在致詞時強調，民進黨當局拒不承認「九二共識」，不斷干擾、阻礙、破壞兩岸交流合作，是兩岸關係和平發展的最大障礙。

張志軍重申，當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。「『台獨』意味著戰爭，搞分裂就不會有和平。希望廣大台灣同胞明辨是非利害，站在歷史正確的一邊，共同推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道」。

兩岸統一研討會始自二○一八年，本次研討會現場有來自兩岸的學者專家等共一百五十餘人，研討會主題是「踐行對台總體方略，共創中國式現代化」。

兩岸關係 張志軍

延伸閱讀

海協會長：民進黨干擾、阻礙交流是兩岸關係最大障礙

韓正聯大重申立場 中國是「全球南方」代言人？

韓正聯大發言暗批美國 指濫施非法單邊制裁

韓正聯大辯論 重申台灣自古即是中國領土不可分割一部分

相關新聞

韓正聯大講話 高談和平統一

出席第七十八屆聯合國大會一般性辯論並發表講話的大陸國家副主席韓正，廿一日於紐約聯合國總部談及台灣問題表示，台灣自古就是中...

共軍加大對台施壓 美日艦隊指揮官：有必要為台灣有事未雨綢繆

日本自衛艦隊司令官齋藤聰以及美國第七艦隊指揮官湯瑪斯廿日接受日本讀賣新聞獨家專訪時，強調針對台灣有事加強準備的重要。這是...

誤會大了！厄多安：聯合國總部「LGBT色」讓我不舒服

土耳其總統厄多安今天抱怨聯合國總部裝飾的「LGBT色」令他不舒服。聯合國大會本週召開，位於美國紐約的總部用明亮顏色裝飾，...

被華府警告仍不封口 美駐日大使再酸大陸「禁日本水產品卻在外海捕魚」

美國駐日本大使易曼紐傳出被華府警告別再發文揶揄中國領導人習近平，但他今天再度在社群媒體發文嘲諷，稱中國禁止日本水產品進口...

印度、加拿大「暗殺」風波發酵 西方拉攏抗中陷兩難？

今年6月，加拿大公民、印度錫克教領袖哈迪普·辛格·尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大不列顛哥倫比亞省遭槍殺身亡。加拿大總理杜魯多本週稍早表示，有「可信指控...

握有情資？杜魯多重申有「可靠理由」指印度涉及錫克教領袖遇刺

加拿大著名錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月遭人槍殺，杜魯多總理日前公開表示，正在追查印度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦