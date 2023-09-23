韓正聯大講話 高談和平統一

出席第七十八屆聯合國大會一般性辯論並發表講話的大陸國家副主席韓正，廿一日於紐約聯合國總部談及台灣問題表示，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權及領土完整的決心。但我們（大陸）仍願盡最大努力爭取和平統一前景。

新華社報導，韓正說，中國堅決捍衛國家主權和領土完整。世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

另，大陸昨天在湖北武漢舉辦「國家統一與民族復興研討會」，海協會長張志軍在致詞時強調，民進黨當局拒不承認「九二共識」，不斷干擾、阻礙、破壞兩岸交流合作，是兩岸關係和平發展的最大障礙。

張志軍重申，當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。「『台獨』意味著戰爭，搞分裂就不會有和平。希望廣大台灣同胞明辨是非利害，站在歷史正確的一邊，共同推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道」。

兩岸統一研討會始自二○一八年，本次研討會現場有來自兩岸的學者專家等共一百五十餘人，研討會主題是「踐行對台總體方略，共創中國式現代化」。