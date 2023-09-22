印度停發加拿大公民簽證 雙邊外交爭端升級、威脅經貿關係

印度與加拿大的外交爭端升級，印度21日突然中止核發簽證給加拿大公民，衝擊商務差旅與一般遊客，顯示這場外交爭議也可能威脅雙邊經貿關係。

加拿大總理杜魯多指控加拿大籍錫克教領袖遭殺害與印度有關，導致加拿大與印度陷入外交緊張。印度外交部表示，加拿大都還沒分享關於杜魯多指控的特定資訊，新德里當局很願意審視。

為加拿大公民處理簽證事宜的BLS國際公司21日在網站發布通知表示，印度簽證服務已因「作業問題」無限期中止。此舉意味著若加拿大公民原先沒有簽證，將無法前往印度，旅行社說，加拿大公民的線上電子簽證申請也不被受理。

這是印度首度對一個西方國家無限期中止核發簽證，成為雙方外交關係的最低點。近年加拿大和印度關係已因錫克教分離主義份子惡化，最近更彼此驅逐對方的外交官，也對彼此發出旅遊警示。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，暫停核發新的簽證給加拿大公民，是因為該國在加拿大使館的職員面臨「安全威脅」，干擾正常運作，因此暫時無法處理簽證申請。印度還沒提供這類威脅的證據或細節，加拿大公共安全部則回應說，加拿大是安全國家。

這場爭端也威脅雙邊的經貿關係，雙方提案貿易協議的磋商已在上周凍結。多倫多旅行社職員歐薩說，印度庭芳簽證，將影響加拿大、以及加拿大的貿易和經濟，因為印度扮演重要角色。

在新冠疫情爆發前的2019年，加拿大是印度第四大外國遊客來源國，共35萬名訪客。加拿大也是印度第17大外國投資人，加拿大投資組合投資人已投資數十億美元到印度金融市場。

2018年起，印度也一直都是加拿大最大的外國學生來源國，去年數量激增47%至近32萬人。加拿大政府指出，去年加拿大和印度的雙邊貨物貿易額將於105億美元，產業估算，兩國之間的全面經濟夥伴協議（CEPA）有望提振雙方貿易多達65億美元。