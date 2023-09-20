泰王次子在美參觀冒犯君主罪展覽 表明有意討論禁忌話題

美國紐約市哥倫比亞大學李羅伊．尼曼畫廊（LeRoy Neiman Gallery）正在舉辦一個展覽，主題是因泰國嚴厲的誹謗王室法而遭到起訴人士的故事，泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）近日卻出人意料地前來參觀，表明他有意願公開談論這個禁忌話題。

CNN報導，泰國制定了一些世界上最嚴格的冒犯君主罪法律，要是有人膽敢批評泰王、王后或王儲，每項罪行可以被判最高15年有期徒刑。被判有罪者刑期可能長達數十年，而數百人在最近幾年遭訴，使得泰國民眾談論王室充滿風險。

瓦差勒宋參觀的展覽名為「112的受害者面孔」（Faces Of Victims Of 112），由泰國異議人士帕文（Pavin Chachavalpongpun）舉辦。帕文不僅直言不諱批評泰國君主制，本身也是面臨冒犯君主罪指控的皇室學者。即便如此，定居紐約的瓦差勒宋仍於18日在官方臉書證實自己去看了展覽。

瓦差勒宋寫到，「我熱愛且保持我對君主制的忠誠，但我認為『知道』勝過『不知道』，每一個人都有自己的意見。我們不傾聽他們的意見，不表示他們的觀點與意見不存在。因此，知道、傾聽與聽取各方的理由和觀點是件好事」。他還寫到，「不管同意還是不同意，這是另一回事，但我們必須用原則講話」。

CNN指出，今年42歲的瓦差勒宋14歲時遭褫奪王室頭銜後流放海外，直到8月初才首度返國，分析師將此視為往後可能歸鄉試水溫，此次參觀「112的受害者面孔」展覽則正逢泰國君主制的敏感時期，因為泰國民眾呼籲改革王室聲音日益高漲，在泰國年輕人之間尤其如此，也讓瓦差勒宋現身這項展覽富含象徵意義。

帕文在臉書發布了自己跟瓦差勒宋在展場交談照片，旁邊則是因冒犯君主罪名遭起訴的25名泰國人照片，並且寫到「如果舊勢力沒有打開他們的心態傾聽問題，社會就無法前進」。

目前在日本京都大學東南亞研究中心擔任副教授的帕文接受CNN採訪時指出，瓦差勒宋現身「很重要」，因為「主題本身就非常明顯」。他說，「進行對話總好過轉身迴避問題，你無法逃避這個議題」。

帕文還說，瓦差勒宋的訪問具有重要意義，因為這表明「泰國建制派有一定意願，為了自己的生存而向前邁進。從學術觀點來看，他注意這個非常重要的議題，可能對泰國政治產生許多重要影響」。