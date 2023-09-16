罕見合作 美俄太空人搭乘太空船飛向國際太空站

中央社／ 哈薩克貝康諾15日綜合外電報導
2名俄羅斯和1名美國太空人，15日在哈薩克的貝康諾（Baikonur）太空發射場搭乘聯合號（Soyuz）MS-24太空船發射升空。 路透社
2名俄羅斯和1名美國太空人，15日在哈薩克的貝康諾（Baikonur）太空發射場搭乘聯合號（Soyuz）MS-24太空船發射升空。 路透社

在莫斯科揮軍入侵烏克蘭而與華府關係惡化之際，2名俄羅斯和1名美國太空人今天搭乘聯合號太空船共同飛向國際太空站（International Space Station）。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）2名太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）和洽布（Nikolai Chub），以及美國國家航空暨太空總署（NASA）1名太空人歐海拉（Loral O'Hara），今天在哈薩克的貝康諾（Baikonur）太空發射場搭乘聯合號（Soyuz）MS-24太空船發射升空。

3名太空人預計在發射3小時後抵達國際太空站。

暌違近50年後，俄羅斯今年8月首度進行登月任務但以失敗告終，之後又進行今天的太空任務。

國際太空站是美俄合作難得的場所，兩國關係因莫斯科對烏克蘭發動侵略而破裂。

59歲的柯諾年科和39歲的洽布將待在國際太空站1年時間，40歲的歐海拉將留在太空站6個月，這是洽布和歐海拉首次太空任務。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）13日在遠東新的太空中心接待來訪的北韓領導人金正恩，兩人討論將北韓人送上太空的可能性。

太空人 俄羅斯 美國 NASA

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