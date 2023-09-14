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古希臘時代有紀錄！摩洛哥強震前天空閃神祕藍光 科學家解釋了

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
摩洛哥一處民宅的攝影機，在8日發生強震前幾分鐘，拍攝到天際閃現藍光。X/推特@Eyaaaad
摩洛哥一處民宅的攝影機，在8日發生強震前幾分鐘，拍攝到天際閃現藍光。X/推特@Eyaaaad

摩洛哥8日深夜11時10分左右發生規模6.8強震，CNN13日引述多段影片指稱，地震發生前，天空出現神秘光線，而類似的「災難前兆」自古希臘時代便有紀錄。曾任職於美國地質調查所的退休地質物理學家德爾（John Derr）表示，這些在天空中散發出的明亮、躍動、繽紛光線，長期以來讓科學家不解，但確實存在。

德爾是多份關於地光（EQL）科學論文的共同作者，他表示，近來網路上的摩洛哥地震影片捕捉到的地光，看起來與2007年祕魯皮斯科（Pisco）地震監視錄影機拍攝到的十分相像。

據德爾共同著述的「固體地球地質物理學百科全書」（Encyclopedia of Solid Earth Geophysics）2019年版本，地光可能以數種形式出現，有的像閃電，有的似帶狀極光，有的像漂浮半空中的發光球體，有的像在地表附近閃爍爬動的小火花，或浮現地表的火焰。

一段2008年中國大陸四川地震發生後的影片顯示，天空中出現發光的雲朵。

德爾與同事蒐集65起發生於歐美、最早追溯自1600年的地光可信報導進行研究，發現80%的地光發生於地震規模大於5.0時；在多數情況中，可在地震前不久或地震當下，於震央以上約600公里的空中觀察到地光。

地震好發於板塊交界處附近，強震尤是，但德爾2014年的研究顯示，伴隨地光的地震好發於板塊上而非板塊邊緣。此外，地光常發生在裂谷附近。

美國國家航空暨太空總署（NASA）艾姆斯研究中心（ARC）前研究員弗蘭德（Friedemann Freund）推測，地光成因之一，是岩石晶體中的瑕疵或雜質受到應力（mechanical stress）而迅速崩解、產生電，原本是絕緣體的岩石成為半導體，電流自受力的岩石，流進並穿透未受力的岩石；電流速度最快可達每秒200公尺。

針對地光產生原因，地震學家目前未有定論，弗蘭德期望未來有一天可以藉地光預測強震發生。

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